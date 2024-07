FC Twente haakt af in strijd om Wout Weghorst: ‘We kunnen hem niet betalen’

Wout Weghorst verkast deze zomer waarschijnlijk niet naar FC Twente. Dat bevestigt Arnold Bruggink, technisch directeur van de Tukkers, in de podcast Oosttribune. Volgens Bruggink hanteert Burnley een te hoge vraagprijs en 'zou het naïef zijn alle pijlen op Weghorst te richten'. Twente lijkt dus verder te moeten zoeken.

Al geruime tijd wordt er geflirt tussen Weghorst en Twente, de club die de spits in december nog 'zijn droomclub' betitelde. Weghorst werd geboren in Twente en is al sinds kleins af aan fan van de plaatselijke FC.

Hij zou bereid zijn flink aan salaris in te leveren, maar heeft geen invloed op de eisen van zijn werkgever. Het is namelijk Burnley dat hoog in de boom zit.

In elk geval zo hoog dat Twente het nu niet kan betalen, aldus Bruggink. "Op dit moment is het zo dat Burnley te veel geld vraagt", vertelt de td in Oosttribune. "Ik heb er met Wout goed contact over, maar het zou naïef zijn als we al onze pijlen op hem richten." Ajax lijkt dus een concurrent minder te hebben.

Ook de Amsterdammers zouden de Oranje-international namelijk graag aan hun selectie toevoegen. Daarvoor moet wel eerst Chuba Akpom verkocht worden.

Als dat gebeurt, denkt Ajax Weghorst voor een zacht prijsje op te kunnen pikken, al is niet precies duidelijk hoe hoog deze is. Transfermarkt taxeert de 31-jarige spits op een marktwaarde van zes miljoen euro.

Weghorst heeft nog een eenjarig contract bij Burnley, waar hij tot op heden slechts twintig duels voor speelde. De afgelopen twee seizoenen werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Besiktas, Manchester United en TSG Hoffenheim.

Weghorsts laatste seizoen in Nederland was het seizoen 2017/18. Toen groeide de Tukker namens AZ nog bijna uit tot topscorer van de Eredivisie met 18 goals in 31 wedstrijden.

