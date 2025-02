FC Twente geeft voorsprong uit handen tegen Go Ahead na oliedomme overtreding Ünüvar

De wedstrijd Go Ahead Eagles - FC Twente heeft zondag geen winnaar opgeleverd. Dankzij een dubbelslag van Sem Steijn leken de Tukkers op weg naar een 1-2 zege, maar door een uiterst onhandige overtreding van Naci Ünüvar kreeg Go Ahead in blessuretijd een strafschop en bepaalde Mats Deijl de eindstand op 2-2. Twente en Go Ahead blijven op respectievelijk plek vijf en zeven staan.

Go Ahead verloor Oliver Edvardsen deze week aan Ajax, waardoor Søren Tengstedt als diens vervanger mocht opdraven. Grote afwezige bij Twente was Anass Salah-Eddine. De linksback kan een transfer maken naar PSV of AS Roma en achtte zichzelf niet in staat om te spelen. Bas Kuipers was zijn logische vervanger op op de linksbackpositie. Aanwinst Arno Verschueren zat voor het eerst op de bank bij zijn nieuwe club.

Go Ahead startte voetballend goed, al meldde Twente zich al snel enkele keren rond de zestien van de gastheren. De aanvallende intenties van Go Ahead werden vervolgens beloond. Linthorst ging een dubbele combinatie aan met Dean James en slingerde een voorzet de zestien in. Die voorzet werd door niemand aangeraakt en omdat Lars Unnerstall te laat reageerde, verdween de bal in de verre hoek: 1-0.

Twente kwam nadien beter in de wedstrijd en testte Go Ahead-doelman Jari De Busser meermaals. Zo had de sluitpost een fraaie reflex in huis op een schot van Ricky van Wolfswinkel en was ook een kopbal van Sem Steijn onvoldoende om De Busser te passeren. Gustaf Lagerbielke in het restant van de eerste helft het dichtst bij, maar De Busser dook snel naar de grond en redde Go Ahead opnieuw.

Ook aan het begin van de tweede helft maakte Go Ahead een frisse indruk, al bleef het bij blaffen rondom de zestien van Unnerstall. Het hoogtepunt in de eerste fase na rust was het massale applaus voor Herald Zieleman, de onlangs overleden supervisor van de B-side.

Twente-trainer Joseph Oosting moest iets verzinnen en besloot Verschueren en Naci Ünüvar het veld in te sturen voor Sayfallah Ltaief en Kuipers. Niet lang na hun entree was Steijn centimeters verwijderd van een treffer. Zijn kopbal vloog centimeters langs de verkeerde kant van de paal. Enkele ogenblikken was het alsnog raak voor Steijn, die een afvallende bal achter De Busser schoot: 1-1.

Direct na dat doelpunt van Victor Edvardsen voor de 2-1 moeten zorgen, ware het niet dat de spits op een meter of zes van het doel tegen Unnerstall schoot. Het bleek een extreem dure misser. Michal Sadílek zette scherp voor en wie anders dan Steijn dook voor het doel op: 1-2. Het was alweer zijn zeventiende Eredivisie-treffer van het seizoen.

Nog geen minuut voor het einde van de reguliere speeltijd wees arbiter Dennis Higler voor een strafschop, wegens vasthouden van Ünüvar bij Deijl. Deijl stuurde Unnerstall de verkeerde hoek in en tekende zo voor de 2-2 eindstand.