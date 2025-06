FC Twente gaat zich spoedig versterken met Stav Lemkin, zo meldt De Telegraaf op basis van Israëlische bronnen. De centrale verdediger van nu nog Shakhtar Donetsk zou voor zo'n 1,5 miljoen euro naar Enschede trekken. Twente wil de interesse niet bevestigen.

Lemkin is een 22-jarige mandekker, die naast de Israëlische ook over de Spaanse nationaliteit beschikt. De rechtspoot werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Maccabi Tel Aviv, waarvoor hij 28 keer speelde.

Maccabi had een optie tot koop bedongen in het huurcontract, maar Lemkin zal de definitieve overstap naar de Israëlische topclub niet maken. Twente gaat er volgens de berichten in dat land met de verdediger vandoor.

Lemkin heeft inmiddels vier optredens voor de nationale ploeg van Israël achter zijn naam staan. Hij maakte zijn debuut op 9 september 2023 in het EK-kwalificatieduel met Roemenië.

Mede door blessureleed en zijn oproepen voor Israël Onder 21, bleef de teller lange tijd steken op drie. Op 10 juni 2025 maakte hij zijn rentree voor de nationale ploeg in de met 0-1 gewonnen wedstrijd tegen Slowakije.

FC Twente wil de interesse in Lemkin ontkennen noch bevestigen. Wel is duidelijk dat de club op zoek is naar versterking, nu Gustaf Lagerbielke is teruggekeerd bij Celtic en Mees Hilgers op de nominatie staat te vertrekken.

Naast Lemkin is Twente al langere tijd geïnteresseerd in Robin Pröpper. De voormalig aanvoerder van de Tukkers mag vertrekken bij Rangers FC. Die deal staat momenteel in de ijskast, nadat er eerder serieuze vorderingen werden gemaakt.