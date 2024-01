FC Twente dreigt naast Myron Boadu te grijpen; aanvaller reageert veelzeggend

Het is nog zeer de vraag of Myron Boadu deze winter naar FC Twente verkast, zo meldt TC Tubantia. Het regionale medium meldt dinsdagavond dat Boadu oren heeft naar een overstap naar De Grolsch Veste, maar AS Monaco werkt vooralsnog niet mee. Boadu lijkt de situatie inmiddels helemaal zat te zijn. "Dit heb ik nog nooit in mijn leven gezien", schrijft hij in een inmiddels verwijderde story op Instagram.

"Naar buiten toe heerst windstilte, maar achter de coulissen wordt keihard gewerkt om Boadu voor de rest van het seizoen onder te brengen bij FC Twente", schrijft Leon ten Voorde. Monaco is aan zet, maar de club maakt geen haast.

Boadu staat in de belangstelling van meerdere clubs, waardoor Monaco in een gunstige positie zit. Twente doet op financieel vlak onder voor de andere geïnteresseerde clubs, waardoor het de vraag is wat Monaco gaat doen. Boadu's 'sterke voorkeur' gaat uit naar FC Twente.

« Jamais vu ça de ma vie » Étrange story Instagram de Myron Boadu… ?? pic.twitter.com/mdv4D2f33O — Lig'ASM ???? (@LigASM_) January 30, 2024

Zondag bracht Twente's technisch directeur Arnold Bruggink nog een bezoek aan Boadu. De voormalig spits van onder meer AZ komt in Monaco amper aan de bak. Dit seizoen moest hij het in negen Ligue 1-optredens doen met een totaal van 76 speelminuten. Niet één keer begon hij in de basis, waardoor Boadu aan de slag wil bij een club waar hij weer regelmatig minuten kan maken.

Twente is op zoek naar een nieuwe spits, daar het onlangs moest toezien hoe Manfred Ugalde opteerde voor een transfer naar Spartak Moskou. De Russen betalen inclusief bonussen 15 miljoen euro voor de Costa Ricaan, wat voor Twente een recordbedrag betekent.

Twente zit na het vertrek van Ugalde dun in zijn spitsen. Ricky van Wolfswinkel is de enige pure spits in de selectie van trainer Joseph Oosting, die afgelopen weekend tegen Feyenoord (0-0) opteerde voor Daan Rots in de punt van de aanval.

Reactie Boadu

Boadu zelf lijkt het wachten inmiddels ook beu te zijn. In een inmiddels verwijderde story op Instagram schreef hij dinsdagavond: "Dit heb ik nog nooit in mijn leven gezien." Twente heeft nog ruim 24 uur om de deal alsnog rond te krijgen.