FC Twente doet klemmende oproep: ‘Dit is financieel onhoudbaar’

Vrijdag, 28 april 2023 om 12:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:24

FC Twente roept zijn supporters dringend op om zich te gedragen in De Grolsch Veste. Thuiswedstrijden van NAC Breda en FC Groningen werden onlangs definitief gestaakt wegens het gooien van drinkbekers met inhoud op het veld. Een soortgelijk incident gebeurde ook in de blessuretijd van het duel tussen Twente en Sparta Rotterdam (3-3), echter besloot scheidsrechter Joey Kooij de competitiewedstrijd niet stil te leggen nadat er vanaf de tribune voorwerpen richting Shurandy Sambo werden gegooid.

In de blessuretijd schoot Sambo vorige week zondag de 3-3 tegen de touwen in De Grolsch Veste. Hij vierde dat door het publiek uit te dagen. Enkele fans reageerden door bierbekers en andere voorwerpen op het veld te gooien, maar Kooij staakte de wedstrijd niet. Algemeen directeur Paul van der Kraan gaat in een nieuwsbrief op de clubsite in op het incident. “Afgelopen weekend ging de aandacht in de Eredivisie niet alleen naar de sportieve resultaten, maar helaas ook naar tijdelijk of definitief gestaakte wedstrijden. Gelukkig bleef dit laatste ons bespaard, maar er was na afloop veel reden tot gespreksstof over dit onderwerp.”

Met de nieuwe maatregelen die de KNVB heeft afgekondigd, weten voetbalsupporters inmiddels hoe groot de consequenties kunnen zijn. Zo werden duels van NAC en Groningen definitief gestaakt. “We hebben geen zin om na elke wedstrijd met het corrigerende vingertje te wijzen, maar een mentaliteitsverandering is nodig”, schrijft Van der Kraan. “Het staken van wedstrijden verknalt het voetbalplezier. En wat zeker niet onderschat mag worden, is dat deze ontwikkeling door mogelijke schadeloosstelling die betaald moet worden aan supporters en sponsoren voor clubs financieel onhoudbaar is. Wat we met elkaar hebben in De Grolsch Veste is geweldig, laten we dat koesteren.”

Naar aanleiding van incidenten tijdens het competitieduel FC Twente - Feyenoord, dat op 29 januari werd gespeeld, hebben de Tukkers een schikkingsvoorstel van de KNVB ontvangen. Twente heeft een geldboete van 10.000 euro gekregen voor het afsteken van vuurwerk en het gooien van drinkbekers met inhoud. Ook krijgt de club een voorwaardelijke straf, met een proeftijd van twee jaar, voor het spelen van een thuiswedstrijd zonder een deel van het publiek dat voor de incidenten verantwoordelijk wordt geacht.