FC Rijnmond raakt niet uitgesproken over ‘zeer onsportief Ajax’

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 11:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:48

Geert den Ouden heeft maandagavond bij FC Rijnmond zijn frustratie uitgesproken over Ajax. De oud-spits van Excelsior is van mening dat de Amsterdammers de bal over de zijlijn hadden moeten spelen voorafgaand aan de 2-2 van Davy Klaassen. Op het moment van de treffer lag Couhaib Driouech geblesseerd op de grasmat. De aanvaller moest zich niet veel later per brancard van het veld laten tillen.

Driouech ging in minuut 71 naar de grond na een duel met Jakov Medic. De aanvaller duwde de Kroaat en greep daarna meteen naar zijn rechterhamstring. Driouech leek in eerste instantie door te kunnen, maar ging alsnog zitten op het veld. Spelers van Excelsior maanden Ajax tot het uitspelen van de bal, maar dat weigerde de ploeg van Maurice Steijn. Wat volgde was de treffer van Klaassen, die knap afrondde op aangeven van Mohammed Kudus.

?? | Ajax maakte de gelijkmaker tegen Excelsior terwijl Driouech zwaar geblesseerd op het veld lag. "We kunnen concluderen dat dit zeer onsportief was van Ajax," vindt Geert den Ouden in FC Rijnmond. pic.twitter.com/X8ghEjMpFy — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) August 21, 2023

"We kunnen wel concluderen dat dit zeer onsportief was van Ajax", begint Den Ouden over het moment twintig minuten voor tijd. "Als Ajax op het middenveld met een aanval bezig is, heb ik er alle begrip voor dat ze doorvoetballen om een goal te maken. Maar als je in je eigen zestien de bal hebt en een speler van de tegenstander ligt geblesseerd op de grond, moet je die bal gewoon over de zijlijn schieten. Dit is gewoon heel onsportief van Ajax."

Het moment waarop de spelers van Excelsior de spelers van Ajax manen om de bal uit te spelen.

Waar het in eerste instantie leek op een krampaanval, moest Driouech uiteindelijk per brancard van het veld worden gedragen. Kort na de treffer van Klaassen ging ook Siebe Horemans naar de grond. Het tweetal zag hun elftal stand houden in het laatste kwartier. Excelsior is met vier punten uit de eerste twee competitiewedstrijden uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de eerste speeldag wist de ploeg van Marinus Dijkhuizen knap met 3-4 te winnen bij NEC.