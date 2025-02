FC Porto meldt zich met bod van tien miljoen euro in de Eredivisie en krijgt direct antwoord

FC Porto kent een drukke slotfase van de transferwindow. De Portugese topclub raakt middenvelder Nico González zo goed als zeker kwijt aan Manchester City en heeft diens gewenste opvolger gespot in de Eredivisie.

De kwakkelende Engelse grootmacht uit Manchester is nog altijd naarstig op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Rodri. De Ballon d’Or-winnaar scheurde in september zijn kruisband en staat vermoedelijk nog enkele maanden aan de kant.

De 23-jarige González moet Rodri dus doen vergeten. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano heeft City de clausule in het contract van het jeugdproduct van FC Barcelona gelicht, waardoor the Citizens hem voor zestig miljoen euro overnemen van Porto.

Os Dragões moeten daardoor schakelen en hopen een middenvelder aan de selectie toe te voegen. In die zoektocht kwam Porto volgens Romano uit bij Peer Koopmeiners van AZ.

De jongere broer van de Juventus-middenvelder kent dit seizoen zijn absolute doorbraak in Alkmaar. Onder Maarten Martens kwam Peer Koopmeiners dit seizoen alle Eredivisie-duels in actie, waarvan slechts één keer als invaller.

Het levert de controleur dus interesse uit Portugal op. Porto zal echter verder moeten zoeken, want AZ is niet bereid om Koopmeiners zo laat in de window nog van de hand te doen.

Het bod van Porto bedroeg in totaliteit tien miljoen euro. Het is onbekend welk deel daarvan direct op de rekening van AZ zou staan en welk deel bonussen had betreft.