‘FC Porto kan Francisco Conceição vlak na definitieve overname van Ajax verkopen aan 5 Europese topclubs’

Francisco Conceição ligt ontzettend goed in de markt, zo meldt Record. Ajax maakte afgelopen woensdag bekend dat FC Porto de 21-jarige buitenspeler voor 10,5 miljoen euro definitief heeft overgenomen. De nummer drie van de Liga Portugal kan Conceição mogelijk razendsnel voor een veelvoud van dat bedrag doorverkopen.

Volgens de Portugese berichtgeving is Conceição in beeld bij Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig. Vanuit Spanje volgt Atlético Madrid de pijlsnelle aanvaller op de voet, terwijl hij ook op de radar zou staan bij het Engelse Chelsea.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Porto lichtte onlangs de koopoptie in het huurcontract van Conceição, waardoor hij definitief terug is op het oude nest. De tweevoudig international van Portugal ligt tot medio 2029 vast, maar heeft wel een ontsnappingsroute in zijn contract opgenomen, waardoor hij de touwtjes enigszins zelf in handen heeft.

Zo kan Conceição voor 15 juli voor ‘slechts’ 30 miljoen euro overstappen naar andere clubs. Daarna zal een afkoopsom van 45 miljoen euro in werking treden. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 15 miljoen euro. Het is vooralsnog onduidelijk wat geïnteresseerde clubs willen betalen voor Conceição.

Conceição neemt deze maand deel aan zijn eerste Europees kampioenschap met Portugal. Op de achtergrond zal GestiFute, het makelaarskantoor van zaakwaarnemer Jorge Mendes, zijn belangen behartigen. Een goed EK kan ervoor zorgen dat clubs bereid zijn meer te betalen voor Conceição.

Ajax haalde Conceição in de zomer van 2022 voor 5 miljoen euro naar Amsterdam, door een afkoopclausule in zijn contract te activeren. De jonge Portugees wist in de hoofdstad nooit definitief door te breken en keerde al snel op huurbasis terug bij Porto, dat hem deze week definitief terughaalde naar Portugal.

De zoon van Sérgio Conceição, die na zeven seizoenen besloot te stoppen als trainer van Porto, sloot zijn verhuurperiode bij de Portugese grootmacht af met 8 goals en evenveel assists in 43 duels in alle competities. Porto veroverde de nationale beker, maar moest de landstitel aan Sporting Portugal laten.

Conceição kwam in totaal tot 28 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Daarin wist de inmiddels vertrokken aanvaller één doelpunt te maken. De cijfers wat betreft Jong Ajax zijn een stuk overtuigender: vijf doelpunten in zeven optredens in de Keuken Kampioen Divisie.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties