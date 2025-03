FC Kopenhagen en Kevin Diks kunnen thuis niet stunten tegen zakelijk Chelsea

Chelsea is dicht bij de kwartfinale in de Conference League. De grootmacht uit West-Londen won donderdag op bezoek bij FC Kopenhagen, met een basisplaats voor Kevin Diks, met 1-2. De returnwedstrijd op Stamford Bridge is op donderdag 13 maart. Mocht Chelsea doorstoten, dan wacht een tweeluik met Molde FK of Legia Warschau. De Noren wonnen de eerste confrontatie met 3-2.

Er was na 25 minuten spelen in de Deense hoofdstad tegenslag voor Chelsea: Malo Gusto haakte geblesseerd af en werd vervangen door Marc Cucurella. Chelsea maakte verder weinig indruk in de eerste helft in het Parken Stadion en de 0-0 tussenstand halverwege was dan ook vrij logisch.

De formatie van manager Enzo Maresca kwam na de hervatting een stuk beter voor de dag, onder meer door de entree van Christopher Nknunku en Enzo Fernández. In de eerste minuut van de tweede helft schoot Reece James van buiten de zestien raak voor Chelsea: 0-1. De bezoekers kwamen kort na de openingsgoal goed weg toen Viktor Claesson de paal raakte voor Kopenhagen.

In plaats van de 1-1 viel na 64 minuten spelen de 0-2 in Kopenhagen: de ingevallen Fernández was trefzeker van binnen het strafschopgebied, na slordig balverlies van de thuisclub. Cole Palmer kreeg niet lang daarna rust van Maresca. Jadon Sancho mocht de laatste twintig minuten opdraven bij the Blues.

De spanning keerde terug toen Gabriel Pereira met het hoofd scoorde in minuut 78. Kopenhagen had het geloof terug en zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker, die er uiteindelijk niet kwam. Chelsea gaat met een 1-2 overwinning terug naar Londen en staat er goed voor wat betreft een plaats in de kwartfinale van de Conference League.