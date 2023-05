FC Groningen vreesde ‘massale vechtpartij’ en ‘gewonden’ tegen Ajax

Maandag, 15 mei 2023 om 22:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:39

FC Groningen heeft in een uitgebreid statement gereageerd op de gebeurtenissen rond het thuisduel met Ajax. De Trots van het Noorden werd voor de zoveelste keer dit seizoen in een kwaad daglicht gezet met rookbommen en een veldbetreder met een walgelijk spandoek. Ondanks dat de actie voor de tijd was aangekondigd, lukte het de club niet om de problemen te voorkomen. De club kreeg veel vragen en opmerkingen naar aanleiding van de incidenten.

Scheidsrechter Jeroen Manschot besloot na het eerste incident, dat na 5 minuten en 50 seconden plaatsvond, nog te hervatten. Nog geen drie minuten na de hervatting ging het opnieuw mis. Er werd wéér iets op het veld gegooid, waarop de ploegen opnieuw van het veld stapten. Het leek op een doelbewuste actie van een deel van de Groningen-aanhang om de wedstrijd te saboteren, daar in aanloop naar het duel al werd aangekondigd om voor onrust te zorgen.

"De keuze om niet in te grijpen op het vak op de tribune waar de onrust vandaan kwam, heeft te maken met veiligheidsafwegingen die gemaakt moeten worden", schrijft Groningen op de clubsite. "De kans op escalatie bij ingrijpen was enorm groot, met als gevolg een mogelijk massale vechtpartij – waarbij de inschatting was dat hierbij in dat geval zeker gewonden zouden vallen – en de beelden en herinneringen, zeker voor kinderen, traumatischer zouden zijn geweest dan nu het geval was."

Ook het plaatsen van netten was geen optie. "FC Groningen heeft daags na de wedstrijd tal van vragen binnengekregen. Van het spannen van netten rondom het veld, het fouilleren bij de stadiontoegang, tot het niet ingrijpen in het vak op de tribune op het moment dat het daar mis gaat. Het spannen van netten is met de huidige logistiek van het stadion niet eenvoudig te realiseren. De weg naar het veld is een vluchtroute bij calamiteiten. Die vluchtroute kan en mag om veiligheidsredenen niet worden versperd. Het fouilleren bij de ingangen gebeurt volgens de in de verleende vergunning gestelde richtlijnen."

Groningen zegt met de gedachten te lopen om supporters die gedupeerd zijn te compenseren. "De club zal daar zo snel mogelijk op terugkomen." Eerder maakte Ajax al bekend dat het de meegereisde supporters tegemoet zou komen. Het duel tussen Groningen en Ajax wordt dinsdagmiddag om 15.00 uur ingehaald bij een 0-0 stand. Er zal dan geen publiek aanwezig zijn in de Euroborg. Waar Ajax nog volop strijdt om de Europese tickets, is het doek voor Groningen al gevallen.