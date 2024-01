FC Groningen vraagt om opmerkelijke reden plotseling uitstel van wedstrijd

FC Groningen heeft de KNVB om uitstel gevraagd van het duel met FC Emmen aankomende vrijdag, zo meldt RTV Noord-journalist Stefan Bleeker. Een groot gedeelte van de selectie van de Trots van het Noorden is geveld door ziekte en niet fit genoeg om deze week nog in actie te komen.

"FC Groningen heeft bij de KNVB een verzoek ingediend om de wedstrijd tegen FC Emmen uit te stellen", schrijft Bleeker. "Er heerst ziekte in de selectie en staf. Vandaag waren er slechts zes spelers niet ziek. Vermoeden gaat dat het om het Norovirus gaat. Morgen uitsluitsel."

Naar verluidt zijn minimaal twintig spelers en stafleden besmet met het virus. Hierdoor wordt het voor Groningen lastig om vrijdag al een wedstrijd te spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dinsdag zouden de spelers van de huidige nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie het virus hebben opgelopen. Groningen nam het in Rotterdam op tegen Excelsior in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker, maar enkele selectiespelers waren op dat moment al getroffen door ziekte.

"Tijdens Excelsior-Groningen moesten wisselspelers meermaals naar ‘t toilet en ook de busreis terug was geen pretje. Isak Määttä was zelfs zó beroerd, dat hij onderweg een hotel gepakt heeft", zo meldt Merijn Slagter, eveneens journalist bij RTV Noord op X.

Ondanks het virus wist Groningen zich wel te plaatsen voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Na een zwakke eerste en een sterkere tweede helft wisten de noorderlingen uiteindelijk met 0-2 te winnen van Excelsior.

Beide doelpunten kwamen op naam van Romano Postema. De 21-jarige in Groningen geboren spits verkeert de laatste tijd in goede vorm en scoorde vijf keer in zijn laatste vier officiële wedstrijden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties