FC Groningen vergeleken met gevangenis: ‘Daar komen ook altijd dingen binnen’

Zondag, 14 mei 2023 om 16:10 • Jonathan van Haaster

FC Groningen - Ajax werd zondagmiddag al vroeg in de wedstrijd tot twee keer toe gestaakt. Supporters van de thuisclub gooiden rookbommen het veld op en ook kwam er een aanhanger van Groningen het veld op met een duidelijke boodschap voor het bestuur. Nadat de wedstrijd eerst tijdelijk gestaakt werd, duurde het slechts enkele minuten na de hervatting voor het volgende incident plaatsvond en arbiter Jeroen Manschot definitief een streep door de wedstrijd zette. Algemeen directeur Wouter Gudde van Groningen zag het dit seizoen al vaker misgaan bij zijn fans een ook deze zondag was geen uitzondering. "Wederom een vreselijke middag."

Dat er nieuwe ongeregeldheden zouden plaatsvinden, kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Dat erkent Gudde in gesprek met ESPN. "Er waren heel veel signalen", zegt hij. "Als je weet wat wij er hier aan hebben gedaan om dit te voorkomen... Politie, gemeente én internationale politie, omdat we wisten dat bevriende supportersgroepen uit België en Duitsland kwamen. We hadden vuurwerkhonden aan de voorkant van het stadion. We hebben extra fouillering ingezet en geloof ik 25 extra beveiligers alleen al bij die tribune geplaatst", doelt Gudde op de tribune achter het doel waar de fanatieke supporters zich bevinden. "Als iemand een gouden oplossing heeft dan hoor ik het graag. Ik kijk naar mijn eigen organisatie en we hebben er alles aan gedaan om dit te voorkomen."

"Ik weet dat we gedegradeerd zijn en dat we een dramatisch seizoen hebben gehad", vervolgt Gudde. "Maar dit schaadt de club enorm." Verslaggever Leo Oldenburger stelt dat er vele verbaasde kinderen op de tribunes zaten. Op beelden van ESPN was tevens te zien dat meerdere kinderen getroost moesten worden. "Ik heb zelf ook een zoontje van tien", antwoordt Gudde. "Hij is ook teleurgesteld dat we volgend jaar op vrijdagavond spelen, maar verheugde zich wel heel erg op deze wedstrijd. Zijn eigen idolen van FC Groningen zijn hier, maar ook Ajax komt op bezoek. Dan wil je daar graag naar kijken. Dat wederom een klein groepje het voor de rest verziekt, met name voor de jeugdige doelgroep, is extra pijnlijk."

Gudde vermoedt dat de supporters het vuurwerk naar binnen hebben gekregen door het op plekken te verstoppen 'waar je niet bij mag komen'. "Daar hebben we de middelen en technologie misschien niet voor om dat allemaal te zien. Iemand maakte net de vergelijking met de gevangenis. Daar komen ook altijd dingen binnen waarbij je denkt: 'Hoe is dit in godsnaam mogelijk?' Het is gewoon vreselijk dat je met zulke intenties naar het voetbalstadion komt en bewust een middag voor iedereen verziekt en de club enorme imagoschade toebrengt."

Stadionverboden

Het is zeker niet de eerste keer dat een thuisduel van Groningen (tijdelijk) gestaakt wordt. Zo kreeg assistent-scheidsrechter Joris Westerhof een beker bier tegen zich aangegooid tijdens het duel met NEC, kreeg Jetro Willems tegen sc Heerenveen een vuistslag te verwerken en ging het ook tegen SC Cambuur mis toen een groep supporters het veld betraden. "We zitten normaal op 25 stadionverboden per jaar. Dit jaar zitten we al bijna op honderd. Het enige voordeel van de reeks incidenten is dat we steeds in kaart hebben gebracht wie het zijn en dat we ze ook zo lang mogelijk buiten het stadion gaan houden. Daar zullen er na vandaag weer een aantal bij gaan komen." Wanneer de wedstrijd uitgespeeld wordt, is nog niet bekend.