FC Groningen lijkt na 123 duels afscheid te nemen van speler: 'Hij is dicht bij nieuwe club'

Romano Postema lijkt FC Groningen op korte termijn te gaan verlaten. Dat meldt Voetbal International. Volgens het tijdschrift is de 23-jarige spits dicht bij een nieuwe club.

Tot dusver is er nog maar weinig gebeurd bij Groningen op de transfermarkt. Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat technisch directeur Mo Allach nog maar net begonnen is bij de club.

Luciano Valente lijkt Groningen sowieso te gaan verlaten. De club is al enige tijd in onderhandeling met Feyenoord, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen.

Andere spelers die lijken te gaan vertrekken zijn volgens VI Leandro Bacuna en Postema. Eerstgenoemde heeft een aflopend contract en vertrekt waarschijnlijk naar het buitenland. “Postema is al dicht bij een nieuwe club”, meldt VI verder.

Postema doorliep de jeugdopleiding van Groningen en werd twee keer verhuurd: aan FC Den Bosch en Roda JC Kerkrade. Hij heeft nog een contract tot medio 2027 in de Euroborg.

In het seizoen 2023/24, toen Groningen actief was in de Keuken Kampioen Divisie, had Postema een groot aandeel in de promotie: hij maakte 18 goals in 35 competitieduels. Afgelopen Eredivisie-seizoen waren zijn statistieken beduidend minder: 29 competitieduels, 2 goals. In totaal kwam Postema tot dusver tot 123 officiële duels (29 goals) voor de Trots van het Noorden.

Het lijkt er dus op dat Postema Groningen gaat verlaten in de hoop elders meer speeltijd te krijgen. Bij welke club dat dan gaat zijn, meldt VI niet.