FC Groningen-speler Luciano Valente haalt uit: 'Ik vind hem een heel vervelende vent'

Luciano Valente is na afloop van NAC Breda - FC Groningen (1-1) niet te spreken over scheidsrechter Alex Bos en NAC-verdediger Boy Kemper. Volgens de middenvelder van Groningen had de arbiter een rode kaart moeten geven aan Kemper.

Groningen kreeg vlak na rust een penalty in Breda, na een overtreding van Kemper op Valente. Mats Seuntjens benutte het buitenkansje: 0-1. Diep in de blessuretijd, toen Groningen inmiddels al met tien man op het veld stond na de tweede gele kaart voor Tika de Jonge, maakte Clint Leemans ook uit een strafschop toch nog gelijk: 1-1.

Na afloop van de wedstrijd geeft Valente bij ESPN aan ‘teleurgesteld’ te zijn. “Er zijn wat dingen in de wedstrijd gebeurd waar we het niet mee eens waren. Bepaalde situaties van de scheidsrechter, zoals de rode kaart van Tika”, aldus de middenvelder.

“Die vinden we dan wel heel erg makkelijk. Kemper maakt zeven of acht overtredingen in de wedstrijd en krijgt pas bij de laatste beuk een gele kaart. En Tika krijgt twee gele kaartjes en dan weet hij hem (de rode kaart, red.) zo omhoog te steken. Dat vonden we heel makkelijk.”

Daarna kan Valente het niet laten om nog iets meer over Kemper te zeggen. “Sowieso een heel vervelende vent, die Kemper, moet ik zeggen.” Als verslaggever Hans Kraay junior om meer uitleg vraagt, reageert Valente: “Ik hoef daar verder niet helemaal op in te gaan. Maar een matig ventje, vind ik.”

Ook Willem Vissers, journalist bij De Volkskrant, laat zich op X negatief uit over Kemper. “Heb maar 25 minuten gezien, maar wat een intens vervelend voetbal bij #nacgro. Wat een wangedrag, aanstellerij. Zo’n Boy Kemper, dat die geen rood krijgt, dat is echt bijzonder”, aldus Vissers.

NAC staat door het gelijkspel op plek elf in de Eredivisie, met dertig punten. Groningen, dat een duel minder speelde, heeft 32 punten en staat achtste.