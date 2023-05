FC Groningen probeerde Van der Ree te lozen en polste oude bekende

Woensdag, 10 mei 2023 om 16:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:50

Danny Buijs is zes wedstrijden voor het einde van het seizoen door FC Groningen gepolst voor een terugkeer, zo onthult RTV Noord. Het nieuws werd vervolgens door de momenteel clubloze trainer zelf bevestigd tegenover Voetbal International. Buijs, die tot medio 2022 vier jaar trainer van Groningen was, werd tevergeefs gevraagd om vanaf het uitduel met RKC Waalwijk (2-1) weer op de bank te zitten.

De Trots van het Noorden vroeg Buijs om het stokje medio april over te nemen van Dennis van der Ree. “Als ze me in december of januari hadden gevraagd, dan had ik het waarschijnlijk wel gedaan. Maar richting het einde van het seizoen had het geen nut meer”, vertelde Buijs afgelopen maandag in de podcast De Koffiecorner. Hier gaf hij echter niet bij aan dat hij inderdaad gepolst was om terug te keren.

De opvallende berichtgeving van RTV Noord wordt woensdagmiddag wel door Buijs bevestigd. “Maar ik wil ook graag aangeven dat ik het heel opmerkelijk vind dat dit nu op straat ligt. Vanochtend vroeg ben ik gebeld door een journalist van RTV Noord, die me dit voorlegde. Inmiddels weet ik dat de informatie, waar slechts een paar mensen vanaf wisten, vanuit de club is gekomen.”

Buijs erkent dat hij inderdaad door Groningen is gepolst vanuit de raad van commissarissen. “Ik heb gelijk gezegd dat ik het niet ging doen, om een aantal redenen. Het was namelijk te kort dag richting het einde van het seizoen om nog iets te kunnen veranderen én er was geen toekomstperspectief voor na die zes duels, want de club had al een nieuwe trainer (Dick Lukkien, red.) vastgelegd. Daarnaast zou het me mogelijk ook belemmeren in mijn eigen toekomst, omdat ik de periode niet kon benutten voor gesprekken met andere clubs.”

Buijs had liever gehad dat het nieuws over de toenaderingspoging van Groningen halverwege april helemaal niet was uitgelekt. “Want niemand heeft hier iets aan. Ik niet, want mensen denken dat ik het gelekt heb, terwijl dit niet zo is. Dennis van der Ree niet, die het seizoen afmaakt. En Wouter Gudde niet, met wie ik niet gesproken heb en nog steeds een prima band heb.”

Na de afwijzing van Buijs besloot de directie van Groningen om Van der Ree het seizoen te laten afmaken. De Noorderlingen kwamen afgelopen zondag in De Adelaarshorst niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles en degradeerden hierdoor na 23 jaar uit de Eredivisie. Groningen wacht aankomende zondag een thuisduel met Ajax, waarna het seizoen wordt afgesloten met wedstrijden tegen Vitesse (uit) en Sparta Rotterdam (thuis).