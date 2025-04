FC Groningen droomt van Europees voetbal na klinkende zege op gefrustreerd Heracles Almelo

FC Groningen heeft woensdag ten koste van Heracles Almelo een cruciale zege geboekt met het oog op een play-off-ticket om Europees voetbal. De Trots van het Noorden ging voortvarend van start in de Euroborg, waar Marco Rente en Jorg Schreuders na een kwartier voor de 2-0 tussenstand zorgden. Heracles kwam terug in de wedstrijd, maar Groningen won overtuigend: 4-1. Groningen staat nu in punten gelijk (35) met Heracles.

Al in de vierde minuut wist Groningen de score te openen, en dat had het grotendeels te danken aan Luciano Valente. De felbegeerde middenvelder zag de ruimte bij Rente en bezorgde de bal bij de Duitser met een leep balletje. Rente stelde niet teleur en schoof overtuigend binnen: 1-0.

Rente juichte gezien zijn verleden bij Heracles niet, Thomas Bruns, ex-Groningen, deed dat even later wel aan de overkant. Maar eerst wist Groningen de voorsprong te verdubbelen via Schreuders, die na een goed balletje van Tika de Jong snoeihard binnenschoot: 2-0.

Slechts vier minuten na de 2-0 had ook Heracles zijn treffer te pakken. Redelijk uit het niets leed Leandro Bacuna balverlies met een slordige pass. Bruns zag plots een zee aan ruimte voor zich, dribbelde richting de zestien en vond de verre hoek met een lage schuiver: 2-1.

Heracles hoopte nog voor rust op een strafschop toen Thom van Bergen hands maakte. Arbiter Ingmar Oostrom oordeelde dat er geen sprake was van strafbaar hands: geen penalty. Op slag van rust maakte Bacuna zijn fout bij de 2-1 bijna goed, maar zijn vrije trap werd knap gepakt door Fabian de Keijzer.

Net als in de eerste helft ging Groningen ook na rust voortvarend van start. Een handsbal van Mats Rots in de Almelose zestien leidde tot een strafschop voor Groningen. Bacuna pakte zijn verantwoordelijk en schoot binnen: 3-1.

Na een fout in de opbouw kwam Groningen snel daarna ook op 4-1. De onfortuinlijke Valente schoot tegen de paal, waarna de bal via pechvogel Brian De Keersmaecker alsnog in het doel verdween.

De tweede helft was bijzonder frustrerend voor Heracles, waar onder meer Jizz Hornkamp en Thomas Bruns geel pakten en daardoor geschorst zijn voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. De 5-1 bleef Heracles bespaard, ondanks kansen voor de thuisploeg in de slotfase.