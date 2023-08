FC Emmen verwijdert zedendelict van Wikipedia-pagina van nieuwe aanwinst

Maandag, 7 augustus 2023 om 23:50 • Laatste update: 00:28

FC Emmen heeft maandag de komst van Desley Ubbink bekendgemaakt. De Eredivisionist heeft daarbij geprobeerd om het duistere verleden van de dertigjarige aanvallende middenvelder van het internet te wissen, zo weet het Dagblad van het Noorden. Ubbink had als twintigjarige seks met een veertienjarig meisje en is daarvoor veroordeeld.

In 2015 werd Ubbink vanwege het zedendelict veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur. In het vonnis van de rechtbank in Breda is te lezen dat de seks die plaatsvond weliswaar vrijwillig was, maar daarmee niet onschuldig. Ubbink zou het meisje 'stap voor stap met mooie praatjes hebben ingepalmd'. Door het hebben van geslachtsgemeenschap overtrad Ubbink volgens de rechter de 'sociaal-ethische norm'.

"Ogenschijnlijk was de seks vrijwillig, maar het is juist de bedoeling van de wet om jeugdigen tegen zichzelf in bescherming te nemen", aldus de rechter. De voetballer ontkende de seks niet. Het meisje schreef zelf in een slachtofferverklaring dat ze bang was van Ubbink en dat de seks haar werd opgedrongen. De strafzaak werd destijds al beschreven in de media en was tot maandag terug te vinden op de Wikipedia-pagina van Ubbink. Een communicatiemedewerker van FC Emmen probeerde de veroordeling dus van zijn pagina te wissen. De Keuken Kampioen Divisie-club toont berouw. "Dit had niet mogen gebeuren", aldus Emmen in een reactie.

Ubbink tekende maandag een contract voor één seizoen bij Emmen. De offensief ingestelde middenvelder kwam over van UTA Arad in Roemenië. Daarvoor zwierf hij al door het oosten van Europa bij kleinere clubs uit Kazachstan, Slowakije en Polen. Ubbink, die geboren werd in Roosendaal, speelde in Nederland in de jeugd bij Feyenoord en RBC Roosendaal. "Desley is een creatieve middenvelder met een schat aan ervaring", motiveert FC Emmen-trainer Fred Grim de transfer. "Hij kan iets extra’s brengen in de ploeg en zorgen voor de aanvoer richting onze voorwaartsen. Daarin zie ik voor hem dit seizoen een belangrijke rol."