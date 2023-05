FC Eindhoven is zeer scherp en corrigeert blundertje van UEFA met Mertens

Donderdag, 11 mei 2023 om 22:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:07

De UEFA heeft donderdagavond een pijnlijke schoonheidsfout gemaakt, zo benadrukt FC Eindhoven met een knipoog op Twitter. Op social media deelt de Europese bond een interessante statistiek voorafgaand aan de halve finale van de Europa League: de vijf spelers met de meeste wedstrijden in de Europa League sinds de oprichting in 2009. Na Rui Patrício (67 duels) en Aleksandar Dragovic (66) speelde Dries Mertens samen met Daniel Carriço (beiden 61) de meeste Europa League-duels in de (korte) geschiedenis. Achter de naam van Mertens staat dat hij tot 61 wedstrijden kwam namens FC Utrecht, FC Eindhoven en Napoli, maar de Belgische aanvaller speelde zijn Europese duels logischerwijs namens FC Utrecht, PSV en Napoli. De club uit de Keuken Kampioen Divisie is scherp en reageert direct via een tweet.