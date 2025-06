FC Dordrecht presenteert Dirk Kuijt officieel als nieuwe hoofdtrainer

Dirk Kuijt is de nieuwe trainer van FC Dordrecht, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 44-jarige oefenmeester tekent een contract tot medio 2026 aan de Krommedijk. Kuijt was afgelopen seizoen nog trainer bij Beerschot in België.

"Met veel plezier kijk ik uit naar een nieuw avontuur bij FC Dordrecht", aldus Kuijt op de website van zijn nieuwe club. "Ik heb gezien dat FC Dordrecht de afgelopen jaren een stabiele club is geworden . Een ploeg die goed én aanvallend voetbal speelt, maar ook veel jonge talenten doorontwikkelt. Ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk aan de slag te gaan."

Bij Dordrecht begint Kuijt aan zijn vierde klus als trainer. Hiervoor was hij verantwoordelijk voor Feyenoord Onder 19, ADO Den Haag en Beerschot. Met de Belgische club degradeerde hij dit seizoen uit de Jupiler Pro League.

Kuijt is bij Dordrecht de vervanger van de vertrokken trainer Melvin Boel. De 38-jarige oefenmeester eindigde vijfde met de Schapekoppen in de Keuken Kampioen Divisie en dit leverde hem een overstap naar Go Ahead Eagles op. Hier is hij de vervanger van de naar VfL Wolfsburg vertrokken Paul Simonis.

Dordrecht nam deel aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Hierin nam de ploeg het in de eerste ronde op tegen De Graafschap. Uit werd het 0-0 en thuis wist de ploeg uit Zuid-Holland met 2-0 te winnen. In de halve finale bleek Willem II een maatje te groot. De Tilburgers verloren uit met 2-1, maar wonnen thuis met 3-2 en gingen na een strafschoppenreeks door naar de finale.

Bij Dordrecht zullen een hoop namen vertrekken. In totaal werden er vijf spelers gehuurd van Feyenoord (Jaden Slory, Devin Haen, Gabriele Parlanti, Mannou Berger en Jayson Ezeb), waar de club een samenwerkingsverband mee heeft. Ook doelman Liam Bossin vertrekt. De Belgische Ier werd sinds de winter verhuurd aan Feyenoord en is onlangs definitief overgenomen door de Trots van Zuid.

Ook aanvallende middenvelder Jari Schuurman heeft Dordrecht verlaten. De 28-jarige middenvelder uit Gorinchem is transfervrij naar Willem II vertrokken. Hij maakte in 34 wedstrijden dit seizoen 12 doelpunten en gaf 13 assists.

Op 8 augustus speelt Dordrecht zijn eerste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie onder leiding van Kuijt. SC Cambuur komt op vrijdagavond om 20:00 op bezoek in het M-Scores Stadion.