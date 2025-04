FC Dordrecht en SC Cambuur blijven in de race om promotie naar Eredivisie

De promotiekansen van FC Dordrecht en SC Cambuur blijven intact. Beide ploegen wonnen vrijdagavond hun wedstrijden en staan nu op 65 punten, met nog twee duels te gaan. Nummer twee Excelsior staat op 68 punten en vergroot het gat zondag bij winst op FC Emmen.

FC Dordrecht - MVV Maastricht 3-0

FC Dordrecht kende een ware blikemstart tegen het povere MVV Maastricht. Jaden Slory opende de score al na vier minuten. Vieiri Kotzebue verdubbelde vervolgens de voorsprong en het werd nog erger voor de Limburgers toen Sven Braken na een kwartier in eigen doel schoot. Dordrecht, dat volop meedoet om de promotieplaatsen in de Keuken Kampioen Divisie, had daarna geen kind meer aan het uiterst zwakke MVV.

SC Cambuur - Vitesse 2-1

Het was een levendige eerste helft in Leeuwarden. Vitesse begon sterk aan de ontmoeting, maar het was Tony Rölke die Cambuur op voorsprong schoot. De voorsprong hield niet lang stand, want Bryant Nieling schoot enkele minuten later ongelukkig in eigen doel. Kort voor het rustsignaal tikte Rölke zijn tweede van de avond binnen. Vitesse zette na de hervatting alles op alles in een poging de gelijkmaker te produceren. De hekkensluiter wist een nederlaag in Friesland echter niet meer te voorkomen.

Telstar - TOP Oss 3-2

De thuisclub kende een voortvarende start. Het was echter dat TOP Oss dat via een kopbal van Giovanni Troupée aan de leiding kwam in Velsen-Zuid. Telstar rechtte de rug en het was Soufiane Hetli die kort na rust fraai de 1-1 binnenschoot. Jeff Hardeveld kopte vervolgens de 2-1 binnen, al zag doelman Mike Havekotte er niet goed uit bij de tweede goal van Telstar. Youssef El Kachati bracht de stand met een benutte penalty op 3-1. Ver in blessuretijd benutte ook Arthur Allemeersch een penalty: 3-2. Een belangrijke zege dus voor de Noord-Hollanders in de strijd om een ticket voor de play-offs.