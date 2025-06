FC Dordrecht-aanvoerder Jari Schuurman vertrekt na zes jaar naar andere Nederlandse club

Jari Schuurman verruilt FC Dordrecht voor Willem II. Dat maken de Tilburgers bekend via de officiële kanalen. In Dordrecht had de 28-jarige middenvelder een aflopend contract, maar hij blijft dus wel actief in de Keuken Kampioen Divisie.

Schuurman, die een contract voor twee jaar tekent bij zijn nieuwe club, kwam in het seizoen 2016/17 ook al uit voor Willem II. Destijds werd hij gehuurd van Feyenoord en kwam hij tot elf officiële duels, waarin hij drie keer scoorde.

Behalve Feyenoord en Willem II speelde Schuurman in het verleden ook bij NEC en dus Dordrecht. Bij die laatste club was hij zes jaar actief en afgelopen seizoen ook aanvoerder.

Er was interesse uit de Eredivisie voor hem, maar hij kiest nu dus voor Willem II, dat na de play-offs degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. “Na een lange en fijne periode in Dordrecht was ik toe aan een nieuwe stap in mijn carrière”, aldus Schuurman op de website van zijn nieuwe club.

“Ik heb altijd warme gevoelens overgehouden aan mijn tijd bij Willem II. Na de gesprekken met Freek (red. Heerkens), was ik overtuigd dat dit de juiste stap is. De club, de stad en de supporters spelen een belangrijke rol in mijn keuze om hier opnieuw te tekenen.”

Ook technisch directeur Freek Heerkens reageert: “‘Jari is een speler die met passie en met een winnaarsmentaliteit op het veld staat. Daarnaast beschikt hij over een uitstekende trap en leiderschapskwaliteiten. Hij kent de competitie goed en heeft zich met doelpunten en assists bewezen. Zijn ervaring en kwaliteiten passen goed bij het spel dat wij voor ogen hebben.”

In totaal speelde Schuurman 192 duels voor Dordrecht, waarin hij goed was voor 25 goals en 43 assists. In de Keuken Kampioen Play-Offs vorige maand was hij nog goed voor vier assists tegen Willem II, dat uiteindelijk na strafschoppen alsnog won van Dordrecht.

Schuurman wist in die strafschoppenserie overigens wel te scoren en provoceerde daarna de fans van Willem II, wat deze overstap wat pikanter maakt. Later bood hij daar via social media zijn excuses voor aan.