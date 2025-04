FC Den Bosch incasseert harde klap richting slotfase van het seizoen

Bernard Schuiteman is bezig aan zijn laatste maanden bij FC Den Bosch, zo meldt het Algemeen Dagblad. De technisch directeur heeft dinsdag aan spelers en staf laten weten dat hij de club na dit seizoen verlaat. De clubleiding van Den Bosch komt nog deze week met een officieel statement over de beslissing van Schuiteman om weg te gaan.

De keuze van Schuiteman om Den Bosch komt intern als een verrassing, daar hij bezig is aan zijn eerste volledige seizoen bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De directeur zou een prominente rol krijgen in de plannen van Bridge Football Group, een investeringsmaatschappij uit China. Dit concern wil in de komende jaren instappen bij meerdere Europese clubs.

Onlangs kwam naar buiten dat Schuiteman heeft gesproken met RKC Waalwijk. De laagvlieger uit de Eredivisie zoekt een opvolger van technisch directeur Mo Allach, die na afloop van deze jaargang vertrekt uit Waalwijk.

Bronnen rondom Den Bosch melden aan het AD dat Schuiteman van mening is dat hij te weinig vrijheid krijgt bij het samenstellen van de selectie voor volgend seizoen. De A-selectie moet een gelimiteerd aantal spelers uit het buitenland herbergen, en een minimaal aantal spelers jonger dan 21.

Het zit Schuiteman naar verluidt ook niet lekker dat hij voor elke inkomende transfer toestemming moet vragen aan Dries Boussatta. De voormalig vleugelaanvaller fungeert als adviseur van de Bridge Football Group.

Schuiteman heeft hierover gesproken met Boussatta, maar een voor beide partijen bevredigende oplossing is blijkbaar niet gevonden. Voor Schuiteman rest niets anders dan op zoek gaan naar een nieuw avontuur elders. Hij is reeds benaderd door diverse clubs, maar heeft nog nergens 'ja' tegen gezegd.

De vertrekkende 'td' arriveerde in april 2024 in Den Bosch en stelde direct de selectie voor dit seizoen samen. Na twee keer op plaats negentien te zijn geëindigd, begonnen de Brabanders zeer voortvarend aan deze jaargang. De eerste periode was een prooi voor Den Bosch, waardoor men in mei meedoet aan de Keuken Kampioen Play-Offs.

Na de flitsende start besloot Schuiteman, in overleg met Boussatta, om trainer David Nascimento op straat te gooien. Aanleiding was onvrede over zijn communicatie naar spelers en de invulling van de trainingen. Met Ulrich Landvreugd aan het roer bezet Den Bosch momenteel plek negen.