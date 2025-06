PSV moet vrezen: Ivan Perisic sprak al met absolute topclub in Europa

FC Barcelona heeft contact gezocht met PSV om de situatie van Ivan Perisic te bespreken, zo bevestigt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad na eerdere berichtgeving in buitenlandse media. Of de Catalanen echt doorpakken in hun interesse, valt nog te bezien.

Het al dan niet aanblijven van Perisic is een belangrijk thema in Eindhoven. Olympique Marseille was tamelijk concreet voor de 36-jarige vleugelspeler, maar een aanbieding van de Franse nummer twee legde de Kroaat naast zich neer.

Toch is het nog niet helemaal zeker dat Perisic na 30 juni, wanneer zijn contract afloopt, ook nog te bewonderen is in de Lichtstad. Daar gaan de mensen binnen PSV wel van uit, maar grote clubs kunnen nog roet in het eten gooien.

Een van die grote clubs is FC Barcelona. "Er is tussen partijen inderdaad contact (geweest), maar er is nu nog geen aanwijzing dat de Spanjaarden hem daadwerkelijk gaan aantrekken", schrijft Elfrink.

Hansi Flick, trainer van los Azulgrana, kent Perisic nog goed vanuit hun gezamenlijke periode bij Bayern München. "De Spanjaarden hebben op dit moment nog geen oren naar een komst van Perisic en of dat verandert, is onduidelijk", aldus de clubwatcher.

PSV wil dolgraag het contract verlengen van Perisic, maar mocht FC Barcelona een formele aanbieding neerleggen bij zijn entourage, zou Perisic de stap graag maken.

In Catalonië zou Perisic worstelen om een basisplek te veroveren. Met Raphinha en wonderkind Lamine Yamal beschikt Flick op beide flanken over uitzonderlijk goede spelers.