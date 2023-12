‘FC Barcelona wil toeslaan en hoort vraagprijs van tachtig miljoen euro’

FC Barcelona wil graag langer door met João Félix. Momenteel huren de Catalanen hem van Atlético Madrid, maar Barça zou de deal op termijn permanent willen maken, zo meldt het Spaanse Mundo Deportivo. De club van Diego Simeone verlangt echter een aanzienlijke transfersom om Félix van de hand te doen.

Atlético zou namelijk een bedrag van tussen de 70 en 80 miljoen euro willen ontvangen voor de Portugese aanvaller. Dergelijke transfersommen kan Barcelona momenteel niet ophoesten en dus wil de club op een andere manier toeslaan.

Joan Laporta, de voorzitter van Barça, zou van plan zijn een bod van tussen de 30 en 40 miljoen euro te doen. Indien dit bod wordt afgewezen, wat gezien de vraagprijs niet ondenkbaar is, wil Barcelona Félix voor een tweede seizoen huren.

De Catalanen willen zo snel mogelijk toeslaan en zullen zich in januari al melden bij Atlético, aangezien de vraagprijs voor Félix dan mogelijk lager ligt dan in de zomer. Bij Barcelona zijn ze er namelijk van overtuigd dat de 24-jarige aanvaller zijn goede vorm kan vasthouden, waardoor zijn marktwaarde zal stijgen.

Of een permanente transfer van Félix naar Barcelona realistisch is zal moeten blijken, maar een terugkeer bij Atleti lijkt in ieder geval uitgesloten te kunnen worden. In de Spaanse hoofdstad is Simeone nog altijd de hoofdtrainer en het is algemeen bekend dat de Argentijn geen goede band heeft met Félix.

Dat werd in de recentste speelronde in LaLiga nog maar eens duidelijk, toen Barcelona en Atlético het tegen elkaar opnamen. Uitgerekend Félix scoorde het enige doelpunt en de Portugees hield zich niet in tijdens het juichen. Na afloop van het duel sprak de buitenspeler met een hoop van zijn oud-teamgenoten, maar één persoon had hij niet gesproken.

“Ik heb vanavond (zondagavond, red.) met bijna iedereen gesproken, maar niet met Simeone”, gaf Félix desgevraagd aan na de wedstrijd. De Argentijnse trainer wilde zelf niet ingaan op de woorden van de nummer 14 van Barcelona.

