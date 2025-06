FC Barcelona is van plan spoedig afscheid te nemen van Andreas Christensen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano spreekt de verwachting uit dat de Deen deze zomer nog vertrekt.

Barcelona’s technisch directeur Deco sprak eerder op de dag al onheilspellende woorden over Christensen, zonder hem bij naam te noemen. “We hebben vijf centrale verdedigers. Er moet iemand vertrekken, want die positie is overbezet.”

Naast Christensen heeft Barcelona-trainer Hansi Flick ook de beschikking over Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Eric García en Iñigo Martínez.

Catalaanse media meldden eerder al dat de club ook van plan is afscheid te nemen van Ansu Fati, Pau Víctor, Pablo Torre, Iñaki Peña, Oriol Romeu en Marc-André Ter Stegen.

De inmiddels 29-jarige Christensen werd in 2022 transfervrij overgenomen van Chelsea. De teller voor Barcelona staat momenteel op 80 optredens, waar het ook bij lijkt te blijven.

Christensen ligt tot medio 2026 vast in Catalonië, waardoor Barcelona hem idealiter deze zomer nog van de hand doet om een vrij substantiële som aan hem over te houden.

Waar zijn toekomst ligt, valt nog te bezien. Wel lijkt de kans groot dat Christensen in Europa actief zal blijven. Journalist Gabriel Sans weet namelijk dat de verdediger geen intentie heeft om naar Saudi-Arabië te trekken.

Christensen maakte als tiener dusdanig grote indruk in de jeugdopleiding van Brøndby IF, dat Chelsea besloot hem over te nemen. In Londen speelde hij 161 wedstrijden en won hij onder meer de Champions League, voor hij naar Barcelona vertrok.