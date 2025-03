'FC Barcelona werkt aan spectaculaire terugkeer van Lionel Messi'

FC Barcelona is zich op de achtergrond aan het voorbereiden op de verrassende terugkeer van Lionel Messi, zo meldt het Argentijnse TNT Sports. Het is de bedoeling dat de 37-jarige aanvaller van Inter Miami FC overkomt zodra het nieuwe Camp Nou klaar is.

Messi schitterde tussen 2004 en 2021 in het blaugrana, maar kreeg niet het afscheid dat hij verdiend had. Barcelona kon als gevolg van de financiële problemen en de strenge FFP-regels in Spanje het aflopende contract van Messi niet verlengen. De aanvaller speelde daarna twee jaar voor Paris Saint-Germain, om afgelopen zomer naar Amerika te verkassen.

Het is een langgekoesterde wens van president Joan Laporta om Messi nog één keer zijn kunsten te laten vertonen in Barcelona en de clubtopscorer aller tijden een waardig afscheid te geven. Volgens Maximiliano Grillo van TNT Sports is het de bedoeling dat Barcelona Messi na het WK van 2026 in Noord-Amerika terug laat keren naar Catalonië.

Messi zou een groot aantal voorwaarden aan de transfer naar Barcelona verbinden, maar er wordt een manoeuvre voorbereid om de Argentijn te overtuigen. Zijn contract in Miami loopt overigens tot het einde van dit kalenderjaar.

Barcelona begon in de zomer van 2023 aan een grondige verbouwing van het iconische Camp Nou. Eigenlijk was het plan om al veel eerder weer terug te keren, maar door diverse tegenvallers in het proces zou het zomaar kunnen dat Barça het vernieuwde stadion pas in 2026 kan openen.

Messi ontbreekt door een blessure deze week bij het nationale elftal van Argentinië. Het land speelt in de WK-kwalificatie tegen Uruguay en Brazilië.