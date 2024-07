FC Barcelona staat perplex om vermeende PR-stunt van zaakwaarnemer Jaden Philogene-Bidace

FC Barcelona kwam donderdag voor een verrassing te staan. Ivo Camacho, de zaakwaarnemer van Hull City-aanvaller Jaden Philogene-Bidace, meldde zich plotseling op het complex van de Catalaanse grootmacht. Barcelona weet echter niets van gesprekken die stonden gepland met het management van de 22-jarige en in Londen geboren Philogene-Bidace.

Philogene-Bidace werd eerder deze zomer in verband gebracht met Barcelona, dat dus niet van plan is om de jonge Engelsman naar LaLiga te halen. Desondanks toog zijn zaakwaarnemer naar Barcelona om zijn cliënt onder de aandacht te brengen.

Camacho deelde donderdag diverse foto's in zijn Instagram Stories. Daarop is onder meer te zien dat hij het vliegtuig neemt naar Barcelona en zich op het terrein van de Spaanse topclub begeeft. Hij nam alle tijd om foto's te nemen, maar moest uiteindelijk op last van beveiligers vertrekken.

In Barcelona-kringen is er verbazing over de actie van Camacho. Philogene-Bidace is niet in beeld bij de technische leiding en de Catalanen sluiten niet uit dat het een PR-stunt is van de zaakwaarnemer, zodat andere clubs zich gaan mengen in de strijd om Philogene-Bidace.

Barcelona denkt bij het versterken van de aanval voorlopig alleen aan Nico Williams. De 21-jarige linksbuiten van Athletic Club maakt momenteel furore met Spanje op het EK. Williams staat vrijdagavond tegenover Duitsland in de kwartfinale.

Reactie Camacho

Camacho moet lachen om de massale aandacht voor zijn bezoek aan Barcelona. "Het internet blinkt weer uit in het trollen", schrijft de zaakwaarnemer op Instagram Stories. "Negatief nieuws verspreidt zicht altijd sneller dan positief nieuws. Als jullie dit echt geloven, dan heeft de sociale media jullie echt in zijn macht."

"Als je iemand van kleur bent in deze industrie, dan zullen ze er alles aan doen om je niet te laten winnen. Maar vergeet niet dat we uit de goot komen en we nog steeds groeien. Laten we het hoogste bereiken", aldus de strijdbare Camacho.

