FC Barcelona gaat het contract van Robert Lewandowski verlengen, zo weet Roger Torelló, journalist bij Mundo Deportivo te melden. Het nieuws wordt bevestigd door transfermarktexpert Fabrizio Romano.

Het contract van de Poolse topschutter loopt af aan het eind van dit seizoen, maar daar gaat spoedig verandering in komen. De club gaat zijn verbintenis met één jaar verlengen tot medio 2026.

Het contract van Lewandowski zou automatisch verlengd worden als hij 34 wedstrijden zou spelen voor de club. Komende maandag staat dat 34ste duel op de rol, maar de club en de speler hebben al eerder een overeenkomst bereikt.

Het nieuws zal al muziek in de oren klinken bij Barcelona-trainer Hansi Flick. De Duitse oefenmeester, die Lewandowski al kende uit zijn tijd bij Bayern München, doet dit seizoen veelvuldig een beroep op de routinier.

Dat werpt zijn vruchten af. Lewangoalski was dit seizoen negentien keer trefzeker in LaLiga. Ook in de Champions League is hij heel aardig op dreef, zo maakte hij negen treffers in slechts acht duels.

Lewandowski is zeer gelukkig in Barcelona. Afgelopen zomer sloeg de 36-jarige goaltjesdief zeer lucratieve aanbiedingen uit Saudi-Arabië af om in de Catalaanse stad te blijven. Het is zelfs de bedoeling dat hij met zijn gezin in Barcelona blijft wonen na zijn loopbaan.

In totaal speelde hij tot dusver 128 duels in het shirt van Blaugrana. Hierin wist hij maar liefst negentig treffers te noteren. Ook was hij twintig maal aangever bij een doelpunt van zijn club.