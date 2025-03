FC Barcelona rondt transfer af en ontvangt liefst 25,5 miljoen euro voor aanvaller

De transfer van Vitor Roque van FC Barcelona naar het Braziliaanse Palmeiras is afgerond. Dat maakt de Braziliaanse club bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige spits levert Barcelona 25,5 miljoen euro op, exclusief bonussen.

Roque maakte begin 2024 voor dertig miljoen euro de overstap van Athletico Paranaense naar Barcelona. Voor de Catalaanse club kwam hij uiteindelijk niet verder dan zestien officiële duels, waarin de Braziliaan twee keer scoorde.

Sinds afgelopen zomer werd Roque verhuurd aan Real Betis. Tot de overgang naar Palmeiras was hij nog actief voor de club uit Sevilla, en daarom was de transfer ook niet gemakkelijk.

Roque moest officieel namelijk eerst door Barcelona worden teruggehaald, om de stap naar Palmeiras te maken. Dat terughalen mocht deze week echter niet meer, omdat de transferperiode in Spanje al afgelopen is.

De FIFA gaf echter alsnog toestemming, en ook Real Betis ging akkoord. Laatstgenoemde club krijgt in ruil daarvoor wel een compensatie van Barcelona: het doorverkooppercentage dat Barcelona had bedongen op Abde Ezzalzouli, die in 2023 voor 7,5 miljoen euro de overstap van Barça naar Betis maakte, is verlaagd van vijftig naar twintig procent.

Voor Roque ontvangt Barcelona een vast bedrag van 25,5 miljoen euro. Daar komt nog vijf miljoen euro aan bonussen bij, en een doorverkooppercentage van twintig procent.

Bij Palmeiras tekent Roque een contract voor vijf jaar. Volgens Leila Pereira, de president van de Braziliaanse club, is de overgang van Roque ‘de grootste transfer in de geschiedenis van het Braziliaanse voetbal’.