FC Barcelona richt pijlen op â€˜een van de grootste talenten van Spanjeâ€™

FC Barcelona richt pijlen op ‘een van de grootste talenten van Spanje’

Donderdag, 14 september 2023 om 17:40 • Bart DHanis • Laatste update: 19:07

FC Barcelona, Liverpool en Aston Villa hebben Nico Williams hoog op het lijstje van transferdoelwitten gezet, zo schrijft het doorgaans betrouwbare AS. De buitenspeler van Athletic Club heeft een contract tot medio 2024, waardoor de geïnteresseerde clubs hopen hem komende zomer transfervrij op te kunnen pikken.

Dat hij een contract tot medio 2024 heeft, betekent dat clubs vanaf januari met hem mogen onderhandelen over een eventueel dienstverband. Athletic Club ziet het veelbelovende talent echter liever niet transfervrij vertrekken en probeert zijn contract momenteel te verlengen. De club uit Bilbao heeft al weken contact over een nieuwe verbintenis, die er waarschijnlijk wel gaat komen. Dat Williams dan alsnog een transfer gaat maken komende zomer, lijkt een zekerheid, maar clubs zullen dan wel diep in de buidel moeten tasten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De entourage van de 21-jarige Williams en zijn huidige werkgever praten namelijk over een afkoopclausule van rond de zestig miljoen euro. Daarmee zou hij niet de duurste uitgaande transfer ooit worden van de club. De club uit Baskenland verkocht in 2019 Kepa Arrizabalaga voor 85 miljoen euro aan Chelsea en in 2018 werd Aymeric Laporte voor 65 miljoen euro verkocht aan Manchester City.

Williams staat in Spanje te boek als een van de grootste talenten van het land. Het jongere broertje van Iñaki Williams, die ook bij Athletic Club onder contract staat, kwam vorig seizoen 43 keer in actie namens zijn club. Hij wist 9 doelpunten te maken en was 6 keer aangever. Dit seizoen gaat Williams verder waar hij gebleven was. Tot nu toe staat de teller na 4 wedstrijden op een even hoog aantal assists. Daarnaast is hij al tienvoudig international van Spanje. Namens zijn land maakte hij 2 treffers.