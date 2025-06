FC Barcelona prikt datum voor 'historisch moment' voor club en supporters

FC Barcelona keert op 10 augustus officieel terug in het Spotify Camp Nou, zo maakt de Spaanse kampioen woensdag wereldkundig. De terugkeer in het iconische stadion valt samen met de Joan Gamper Trofee die jaarlijks wordt georganiseerd.

De naam van de tegenstander op het traditionele toernooi is nog niet bekend. In de Spaanse media gaat het gerucht dat het Como van trainer Cesc Fàbregas, die enige tijd bij Barcelona speelde, op bezoek komt.

De terugkeer in het Spotify Camp Nou komt zeer gelegen voor Barcelona, dat op financieel gebied een moeilijke tijd doormaakte. Hierdoor gaat het inschrijven van spelers nog steeds gepaard met de nodige moeite.

''Deze comeback is een historisch moment voor de club en zijn supporters'', jubelt de clubleiding op de website van Barcelona. ''Na meer dan twee jaar van ingrijpende renovaties en een tijdelijke verhuizing naar het Olympisch Stadion van Lluís Companys, zal Barça opnieuw de sensatie van voetbal beleven in zijn legendarische stadion, in het hart van Les Corts.''

Barcelona benadrukt in het statement dat de komende periode zal worden gebruikt om de renovatie van het Spotify Camp Nou te voltooien. Hierbij gaat het onder meer om het compleet maken van de derde ring, de VIP-plaatsen en het dak.

De kampioen van Spanje heeft een 'epische en emotionele' campagne gekoppeld aan de terugkeer op het oude nest genaamd 'We keren vol verwachting terug naar huis'. Via acties op de diverse sociale media wordt de band tussen club, supporters en stad ouderwets aangehaald.

''Met deze terugkeer zet FC Barcelona een symbolische en emotionele stap richting de toekomst en herovert het zijn thuisbasis in een nieuw tijdperk dat zal culmineren in de volledige ingebruikname van het nieuwe stadion. Het is een kans om opnieuw te voelen, samen te vibreren en verder te bouwen aan het Barça van morgen'', aldus het enthousiaste bestuur van de Catalanen.