FC Barcelona neemt tijdelijk afscheid van voormalig wonderkind Ansu Fati

Ansu Fati vertrekt op huurbasis naar AS Monaco, dat meldt de Catalaanse club op haar eigen kanalen. Het eigen jeugdproduct heeft daarnaast zijn contract verlengt tot 2028.

Ansu Fati begon op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Sevilla en maakte in 2012, als tienjarige, de overstap naar FC Barcelona. Zeven jaar later debuteerde hij op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal, tijdens een competitiewedstrijd tegen Real Betis.

Niet lang daarna, op 31 augustus 2019, schreef Fati geschiedenis. In een uitwedstrijd tegen Osasuna in het Estadio El Sadar werd hij met 16 jaar en 304 dagen een van de jongste doelpuntenmakers ooit voor Barça in LaLiga.

Later dat seizoen brak hij ook een record in de Champions League. In het legendarische Giuseppe Meazza-stadion scoorde Fati op zeventienjarige leeftijd en 40 dagen tegen Internazionale. Daarmee werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit in het miljardenbal, een record dat sinds 1997 stond.

Blessures remden de ontwikkeling van Fati, die na het vertrek van Lionel Messi het iconische rugnummer 10 overnam. Ook een verhuurperiode aan Brighton & Hove Albion leverde niet het gewenste succes op.

Bij AS Monaco hoopt Fati zijn carrière nieuw leven in te blazen. De aanvaller verlengt zijn contract bij de Catalaanse club tot de zomer van 2028 en gaat op huurbasis met een optie tot koop naar Frankrijk. Monaco kan Fati voor een bedrag van elf miljoen euro definitief strikken.

Dit seizoen kwam Fati onder Hansi Flick tot elf wedstrijden voor Barça. Hij wist beslag te leggen op zijn tweede landstitel, tweede Copa del Rey en tweede Spaanse Supercup.