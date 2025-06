'FC Barcelona moet vrezen voor transfervrij vertrek van aanvaller naar Saudi-Arabië'

Robert Lewandowski gaat volgens Arabische media de overstap maken naar Saudi-Arabië in 2026. De spits zou al een principe-akkoord hebben bereikt over een transfervrije overstap.

Lewandowski ligt nog vast in Catalonië tot medio 2026, waarna hij transfervrij de deur uit kan. Eerder werd de Poolse spits ook al gelinkt aan een transfer naar Saudi-Arabië, maar toen koos hij ervoor om zijn carrière op het hoogste Europese niveau voort te zetten.

Volgens Arabische media is die houding inmiddels veranderd. Er zou zelfs een principeakkoord liggen dat vanaf 2026 ingaat. Een woordvoerder van het makelaarskantoor van Lewandowski bevestigt dat de spits nu openstaat voor een waarschijnlijk lucratief avontuur in Saudi-Arabië.

De spits heeft de afgelopen weken een turbulente periode doorgemaakt. Nadat hij zijn aanvoerdersband bij het Poolse nationale elftal verloor, besloot hij te stoppen bij de nationale ploeg zolang Michal Probierz bondscoach is.

Enkele dagen later nam Probierz ontslag na de 2-1 nederlaag tegen Finland in de WK-kwalificatie. Of Lewandowski terugkomt op zijn besluit en weer voor Polen gaat spelen is nog onbekend. Polen speelt in september de volgende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland.

Zelfs op zijn leeftijd blijft Lewandowski doen waar hij al jaren om bekendstaat: doelpunten maken. Met zijn 27 treffers was hij een belangrijke kracht achter het kampioenschap van Barcelona in La Liga. Daarnaast vond hij in de Champions League maar liefst elf keer het net voor Barça.