FC Barcelona moet felbegeerd transfertarget vergeten na contractverlening

Vrijdag, 1 december 2023 om 18:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:53

Nico Williams heeft zijn contract bij Athletic Club met drie jaar verlengd, zo maakt de club vrijdag wereldkundig. De aanvaller, wiens contract in 2024 zou aflopen, ligt nu tot medio 2027 vast in San Mamés. FC Barcelona, dat hoopte op zijn transfervrije komst, lijkt nu definitief te zijn afgehaakt.

In september schreef AS dat Barcelona en Aston Villa de aanvaller hoog op hun lijstje hadden gezet, terwijl Real Madrid later ook werd genoemd als potentiële vervolgbestemming voor de elfvoudig Spaans international. Mede door zijn toen nog tot medio 2024 lopende contract werd de 21-jarige aanvaller uit Pamplona als een serieuze potentiële versterking gezien. Nu Williams aankomende zomer niet meer transfervrij is, lijkt Barcelona zijn komst definitief te kunnen vergeten.

Sport meldde medio november al dat de Catalanen uit de race zouden stappen toen langzamerhand duidelijk werd dat Williams dicht bij een contractverlenging was. Williams had naar verluidt een afkoopclausule van 50 miljoen euro in zijn oude contract staan. Spaanse media melden dat die clausule naar alle waarschijnlijkheid ook in zijn nieuwe verbintenis is opgenomen, al doet Athletic daar geen uitlatingen over.

AS meldde in september al dat Athletic in gesprek was met Williams en diens entourage om zijn contract te verlengen. Nu Williams ook in zijn nieuwe contract een afkoopclausule van vijftig miljoen euro lijkt te hebben, kan een voortijdig vertrek van de aanvaller alsnog niet uitgesloten worden. Voor het financieel kwakkelende Barcelona lijkt de transfersom van vijftig miljoen euro te gortig.

Voorlopig ligt Williams' toekomst in Baskenland en daar is de buitenspeler gelukkig mee. "Ik ben erg blij om door te gaan bij mijn club en ik bedank al mijn teamgenoten. Ik ben hier sinds ik elf jaar oud was en ik kan alle coaches die ik heb gehad niet vergeten. Zij hebben me veel hebben geholpen sinds ik hier ben. Dit is een droom die uitkomt." Williams, die geregeld met zijn oudere broer Iñaki (29) in de aanval staat, geldt als één van de grotere talenten in LaLiga.

Williams liet zijn teamgenoten persoonlijk weten dat hij zijn contract heeft verlengd. "Jullie hebben me vanaf het eerste moment geweldig behandeld. Zoals ik altijd heb gezegd is dit een grote familie. Om eerlijk te zijn ben ik erg dankbaar. Ik wil jullie vertellen dat ik een nieuw contract heb ondertekend", vertelt Williams, waarna hij door zijn teamgenoten uit vreugde werd besprongen. "Ik ben heel dankbaar voor iedereen. Ik heb niets meer te zeggen. Ik ben gewoon heel blij om hier te zijn!"

Williams was dit seizoen goed voor een treffer en liefst zeven assists in elf wedstrijden. In totaal droeg hij al 96 keer het shirt van Athletic, waarin hij goed was voor 13 goals en 14 assists. Op 24 september 2022 maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Spanje in het verloren Nations League-duel met Spanje (1-2). Inmiddels staat hij op elf interlands, waarin hij twee doelpunten liet aantekenen. Zijn broer Iñaki speelt zijn interlands overigens voor Ghana, het geboorteland van de ouders van Iñaki en Nico.