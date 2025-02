FC Barcelona mag niet klagen over de arbitrage en neemt koppositie over van Real Madrid

FC Barcelona heeft maandagavond een belangrijke overwinning geboekt op Rayo Vallecano. De ploeg van Hansi Flick was met 1-0 te sterk voor de bezoekers. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Robert Lewandowski.

Bij Barça mocht Frenkie de Jong weer aan de aftrap verschijnen. Door de afwezigheid van Ronald Araújo mocht de 27-jarige Nederlander zelfs de aanvoerdersband van zijn club dragen.

Barcelona kwam na 28 minuten op voorsprong. Iñigo Martínez werd in het strafschopgebied naar beneden gewerkt bij een corner. Aanvankelijk wilde de scheidsrechter niets van een penalty weten, maar uiteindelijk ging de bal na ingrijpen van de VAR toch op de stip.

Lewandowski mocht aanleggen vanaf elf meter en deed dat, zoals zo vaak, met succes. De Poolse spits hield even in en knalde via de binnenkant van de paal raak: 1-0. Het was voor Lewandowski zijn twintigste doelpunt van het seizoen.

Vlak voor rust leek Vallecano op gelijke hoogte te komen. Jorge Frutos ontving de bal in de zestien van Barça en rondde keurig af. Hij stond geen buitenspel en dus leek het doelpunt te gaan tellen. Op het moment van spoelen stond Randy Nketa echter wél in buitenspelpositie. De Angolees blokte Martínez af, waardoor hij niet meer tijdig kon ingrijpen. Het doelpunt werd hierdoor, enigszins merkwaardig, afgekeurd.





Eerder mocht Barça ook al niet klagen met de arbitrage. Na vijftien minuten spelen hield Hector Fort, de rechtsachter van Barcelona, ook al erg opzichtig vast in de zestien. Voor een penalty werd echter niet gefloten.

In de tweede helft kwam het eerste wapenfeit pas in de zeventigste minuut. Dani Olmo nam een bal Bergkampiaans aan, maar kon vervolgens net niet meer bij de bal, waardoor het met een sisser afliep. In de slotfase kreeg Frutos nog een gigantische kopkans, maar hij kopte de bal over en dus wist zijn ploeg geen resultaat te halen in Catalonië.



Dankzij de overwinning staat Blaugrana weer bovenaan in LaLiga. De ploeg heeft nu 51 punten na 24 duels. Dat is evenveel als Real Madrid, maar de Catalanen hebben een beter doelsaldo. Vallecano verloor maandag voor het eerst nadat het negen duels op rij ongeslagen bleef. De club uit Madrid staat nog altijd knap zesde.