FC Barcelona maakt aanspraak op miljoenen euro's voor horrorblessure Gavi

Dinsdag, 21 november 2023 om 13:28 • Bart DHanis • Laatste update: 13:45

FC Barcelona onderzoekt of de club een vergoeding kan krijgen voor de langdurige blessure van Gavi, zo meldt het Spaanse AS. De Spaanse middenvelder scheurde zijn kruisband in het EK-kwalificatieduel met Georgië (3-1 winst) en zal het EK van 2024 aan zich voorbij laten gaan.

De blessure betekent ook dat zijn werkgever Barcelona het hele seizoen gene beroep meer op hem kan doen. Zondagavond werd al duidelijk dat de Catalanen woest zijn op de Spaanse bond. Gavi had volgens hen niet in actie hoeven komen tegen Georgië, daar Spanje al verzekerd was van groepswinst.

Gavi was samen met Robin Le Normand de enige die in de basis bleef staan ten opzichte van de wedstrijd tegen Cyprus (1-3 winst). De pas negentienjarige spelverdeler miste tot dusver geen minuut bij de Spaanse ploeg. Hij heeft al 27 interlands achter zijn naam staan.

Barcelona wil nu gebruikmaken van een regeling van de FIFA en de LaLiga. De club gaat een schadevergoeding claimen. Dat kan, omdat Gavi langer dan 28 dagen uit de roulatie zal zijn.

De vergoeding kan voor topspelers oplopen tot meer dan 20.000 euro per dag. Als Gavi negen maanden niet inzetbaar blijkt voor zijn club, maakt Barça aanspraak op meer dan 5,5 miljoen euro.

Daarnaast heeft ook de Spaanse competitie een regeling voor dergelijke blessuregevallen. Als een speler ernstig geblesseerd raakt mag de club voor tachtig procent van het salaris van de geblesseerde speler een nieuwe speler kopen, buiten de vastgestelde transferregels om.

Gavi was tot nu toe een van de weinige constanten op het middenveld bij Barça dit seizoen. Op het openingsduel na begon de rechtspoot in al zijn wedstrijden aan de aftrap. Hij miste er slechts twee, beide vanwege een schorsing. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en een assist.