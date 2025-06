FC Barcelona laat verdediger naar Atlético Madrid gaan en bespaart 32 miljoen euro

Clément Lenglet is vanaf komend seizoen officieel speler van Atlético Madrid. De Franse verdediger tekent tot medio 2028 in Madrid, nadat hij zijn contract bij FC Barcelona heeft laten ontbinden. Met zijn vertrek besparen de Catalanen volgens Sport maar liefst 32 miljoen euro aan salaris en uitgestelde betalingen.

Atlético maakte maandagmiddag bekend dat Lenglet een driejarig contract heeft getekend. De verdediger werd afgelopen seizoen al gehuurd van Barça en maakte indruk met 34 optredens, drie doelpunten en twee assists. Zijn prestaties leverden hem zelfs een terugkeer op bij de Franse nationale ploeg voor de Nations League.

Barcelona bevestigde vrijwel gelijktijdig het vertrek van Lenglet via een officiële verklaring. “De club bedankt Clément Lenglet voor zijn inzet en toewijding en wenst hem veel succes in de toekomst”, aldus de verklaring. Volgens Sport bespaart de club dankzij de contractontbinding ongeveer 32 miljoen euro aan salarisverplichtingen.

Lenglet werd in 2018 voor circa 35 miljoen euro overgenomen van Sevilla en speelde uiteindelijk 160 wedstrijden in het shirt van Barcelona. Hij won een LaLiga-titel, de Copa del Rey en de Spaanse Supercup. Toch verloor hij zijn basisplaats en belandde hij via uitleenperiodes bij Tottenham Hotspur en Aston Villa.

In tegenstelling tot die Engelse clubs, besluit Atlético nu wél om de verdediger definitief in te lijven. De Rojiblancos tonen zich tevreden met zijn prestaties en geven hem nu een langdurig contract, waardoor de verdediger tot zijn 33e in het rood-wit kan spelen.

Voor Barcelona is het de tweede uitgaande transfer van deze zomer, na het vertrek van Álex Valle. Met het vrijmaken van Lenglets salarisruimte krijgt de club meer financiële adem richting de zomerse versterkingen.