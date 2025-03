FC Barcelona laat fans per email weten in welk stadion het seizoen wordt afgemaakt

De kans is klein dat FC Barcelona dit seizoen al terugkeert in het Spotify Camp Nou. Het bestuur van de Catalaanse grootmacht heeft namelijk per email aan de seizoenkaarthouders laten weten dat de seizoenkaart die wordt gebruikt voor het Estadi Olímpic Lluís Companys tot het einde van het seizoen geldig is.

De mededeling duidt erop dat Barcelona pas in het seizoen 2025/26 weer in het Spotify Camp Nou speelt, al is dat nog niet met zekerheid te zeggen, benadrukt bovengenoemde Spaanse krant.

''We zijn verheugd te kunnen melden dat de seizoenkaart voor het Estadi Olímpic Lluís Companys voor 24/25 is uitgebreid met de wedstrijden van het eerste elftal in LaLiga en de Champions League tot het einde van dit seizoen'', zo valt te lezen in de mail die naar de fans van Barcelona is gestuurd.

President Joan Laporta hoopte bij de start van de renovatie van het Spotify Camp Nou, die 700 miljoen euro kost, eind december 2024 terug te kunnen keren in het stadion. Dan zijn zestig procent van de werkzaamheden afgerond en kunnen er al ongeveer 60.000 mensen naar binnen. De renovatie van het stadion zou dan in 2026 definitief klaar zijn.

Dat is echter niet toegestaan door de UEFA, zo werd in november vorig jaar duidelijk. In de reglementen van de Europese voetbalbond staat namelijk dat een club tijdens een toernooi niet van stadion mag wisselen. Omdat Barcelona de competitiefase van de Champions League begon in het Olympisch Stadion, moet de club alle acht duels op die locatie afwerken.

Barcelona zou in theorie voor de competitiewedstrijden het Spotify Camp Nou kunnen gebruiken, maar lijkt daar geen heil in te zien. De koploper in LaLiga, met net als Real Madrid 60 punten, speelt dit seizoen nog zes keer thuis.

Voor het kwartfinaleduel met Borussia Dortmund in de Champions League wordt uitgeweken naar het Estadi Olímpic Lluís Companys. Deze ontmoeting staat voor 9 april op de agenda, met de return in Duitsland op 15 april.