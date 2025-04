FC Barcelona krijgt pak slaag van Borussia Dortmund maar haalt tóch halve finale Champions League

FC Barcelona heeft zich dinsdagavond ten koste van Borussia Dortmund geplaatst voor de halve finale van de Champions League. Na de 4-0 overwinning in Catalonië volstond een 3-1 nederlaag in Dortmund nog ruimschoots om een ticket voor de halve eindstrijd te bemachtigen. Daarin is de winnaar van de dubbele ontmoeting tussen Bayern München en Inter de tegenstander.

Trainer Hansi Flick voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen heenduel. Achterin speelde Ronald Araújo in plaats van Iñigo Martínez en verving Gerard Martín de geblesseerde Alejandro Baldé. Op het middenveld kreeg Gavi naast Frenkie de Jong de voorkeur boven Pedri.

FC Barcelona kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand. In het zestienmetergebied haalde doelman Wojciech Szczesny Dortmund-middenvelder Pascal Groß neer, waarna arbiter Maurizio Mariani resoluut naar de stip wees. Serhou Guirassy ging achter de bal staan en schoot raak door het midden: 1-0.

Even later had de Catalaanse defensie wederom grootse moeite met Groß, die samen met Guirassy doorbrak en dacht de 2-0 te noteren. Dat doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Barcelona creëerde nauwelijks kansen en alleen Raphinha kwam tot een schot, dat nota bene geblokt werd.

De 2-0 viel al binnen drie minuten na rust. Szczesny moest in korte tijd al tweemaal handelend optreden toen Karim Adeyemi en Maximilian Beier het doel onder vuur namen. De derde keer moest de Poolse sluitpost capituleren. Na een hoekschop vanaf links torende Guirassy boven de defensie uit om zijn tweede van de avond binnen te knikken.

De moed zakte Borussia Dortmund duidelijk in de schoenen toen Ramy Bensebaini na een voorzet van Fermín een eigen doelpunt noteerde: 2-1. Barcelona mocht nadien de bal rustig rondspelen, al kwam het geloof een kwartier voor tijd weer terug. Het werd plotseling 3-1, omdat Araújo een harde voorzet slecht verwerkte en in de voeten van Guirassy schoof. De spits schoot vanaf vijf meter zijn derde van de avond binnen.

Dortmund dacht enkele minuten zelfs op 4-1 te komen, maar de treffer van Julian Brandt stond eerder in de aanval buitenspel toen hij scoorde. In de slotfase probeerde Dortmund nog wel een doorbraak te forceren, al werd die niet meer gevonden.