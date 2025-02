'FC Barcelona kijkt naar keeper die in de Eredivisie 79 tegendoelpunten kreeg'

Mio Backhaus staat op de shortlist bij FC Barcelona, zo schrijft het Spaanse Mundo Deportivo. De twintigjarige doelman van Werder Bremen is in beeld als ‘keeper voor de toekomst’.

De clubleiding van Barcelona is van plan om komende zomer in ieder geval één talentvolle keeper aan te trekken. Het lijstje zou inmiddels klaarstaan.

Deze jongeling zou in de pikorde plaatsnemen achter eerste doelman Marc-André ter Stegen (32) en reservekeeper Wojciech Szczęsny (34) of Iñaki Peña (25). Een van deze reserves zou dan weer kunnen vertrekken.

Volgens Spaanse media is Hansi Flick zeer tevreden over Szczęsny. De Duitse oefenmeester zou de ervaren Poolse goalie zelfs willen overtuigen om nog een jaar langer door te gaan.

In Spanje verwacht men dat Barcelona gaat proberen om een mooi bedrag aan Peña te verdienen. Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 10 miljoen euro. Peña ligt tot medio 2026 vast.

Ook Diogo Costa (FC Porto), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Joan García (Espanyol) en Álvaro Valles (Las Palmas) zijn in beeld bij Barcelona. Backhaus lijkt veruit de goedkoopste optie.

Wegens financiële redenen kan Backhaus extra interessant zijn voor de Spaanse grootmacht. Dit seizoen speelt de Duitser tweede viool achter Michael Zetterer (29) bij Werder Bremen. Backhaus is volgens Transfermarkt 2 miljoen euro waard.

In Nederland is Backhaus vooral bekend door het vorige seizoen op huurbasis bij FC Volendam. In 33 Eredivisie-duels moest de Duitse jeugdinternational 79 tegentreffers incasseren. Volendam degradeerde als nummer zeventien rechtstreeks.