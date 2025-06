FC Barcelona kan miljoenen bijschrijven na transfer van Nederlander naar Club Brugge

Ludovit Reis gaat een transfer maken van Hamburg SV naar Club Brugge, zo weet Het Laatste Nieuws te melden. De Belgische club maakt zes miljoen euro over voor zijn diensten.

In de afgelopen jaren was Reis een vaste waarde op het middenveld van HSV. De rechtspoot droomde jarenlang van promotie naar het hoogste niveau, maar gaat vertrekken nu dat is gelukt.

Het was al langere tijd bekend dat Reis in beeld is bij Club Brugge, maar volgens berichtgeving van BILD had hij de knoop eind mei al doorgehakt. De zeventienvoudig international van Jong Oranje vertrekt nu naar Club Brugge.

In het Jan Breydelstadion moet Reis de opvolger worden van Raphael Onyedika en/of Ardon Jashari. Eerder sloeg HSV een bod van drie miljoen euro nog af. Over de contractduur van Reis is nog niets bekend.

Namens HSV eindigt de teller op 129 officiële wedstrijden. Daarin was Reis goed voor 20 doelpunten en 13 assists.

Reis begon zijn loopbaan bij FC Groningen en vertrok vervolgens naar FC Barcelona. In Catalonië brak hij niet door. Via HSV gaat hij komend seizoen alsnog Champions League (voorronde) spelen.

FC Barcelona kan meeprofiteren aan de mogelijke transfer van Reis. De Catalaanse club heeft 25 procent van de transferrechten in handen.