FC Barcelona herovert koppositie LaLiga na moeizame zege op Las Palmas van Jasper Cillessen

FC Barcelona heeft zaterdagavond een zeer moeizame zege geboekt bij Las Palmas: 0-2. De doelpunten kwamen op naam van Dani Olmo en Ferran Torres. Door de zege neemt Barcelona de koppositie in LaLiga weer over van Atlético Madrid. Las Palmas staat ondertussen zeventiende.

Las Palmas begon met Jasper Cillessen onder de lat. Frenkie de Jong, die de afgelopen weken steeds in de basis stond, moest bij Barcelona weer eens genoegen nemen met een plek op de bank.

Barcelona domineerde in de eerste helft, maar het lukte niet echt om tot grote kansen te komen. Raphinha (vrije trap in handen Cillessen) en Lamine Yamal (schot naast) waren nog het meest dreigend.

Het meeste gevaar kwam echter van Las Palmas. Zo keerde doelman Wojciech Szczęsny een inzet van Sandro Ramírez, kon Jules Koundé een doelpunt van Mika Mármol voorkomen en misten Víctor Rozada en Alberto Moleiro het doel.

Ook aan het begin van de tweede helft was het absoluut niet goed wat Barcelona liet zien, maar na een uur spelen werd het wel 0-1. Olmo kreeg de bal van Yamal, draaide naar zijn linkerbeen en schoot via de onderkant van de lat hard raak.

Daarna zag Ramírez nog een inzet naast gaan, terwijl Barcelona nog voor wat gevaar zorgde via Yamal en Robert Lewandowski. Tien minuten voor tijd kwam Barcelona nog goed weg: Eric García maakte hands in zijn eigen strafschopgebied, maar Las Palmas kreeg geen penalty omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan.

In de blessuretijd, met de ingevallen De Jong inmiddels binnen de lijnen, besliste Torres het duel. De ingevallen aanvaller schoot de bal op aangeven van Raphinha uit de draai en via de onderkant van de lat binnen: 0-2.