FC Barcelona hekelt houding van Nico Williams: transfer op losse schroeven

De onderhandelingen tussen Nico Williams en FC Barcelona zijn per direct stopgezet, zo weet Mundo Deportivo te melden. Zondag waren al geluiden vanuit Spanje dat er op een blokkade was gestuit, nu blijkt hoe de vork in de steel zit.

De Catalanen zitten al langer achter de 22-jarige buitenspeler aan en leken deze zomer eindelijk beet te hebben. De club en Williams bereikten een akkoord over het salaris van de speler en over een contractduur van zes jaar.

Met Athletic Club hoefde Barça niet te onderhandelen, daar Williams een afkoopclausule van ongeveer 55 miljoen euro in zijn verbintenis heeft staan. FC Barcelona was bereid om dat bedrag over te maken naar Bilbao.

De onderhandelingen zijn echter vastgelopen op het feit dat Williams en zijn kamp zich zorgen maken over de fair play-situatie bij de club. Vorig seizoen konden Dani Olmo en Pau Víctor niet ingeschreven worden.

Williams wil een soortgelijke situatie absoluut niet meemaken. Barça heeft de speler uit Navarra verzekerd dat de fair play-situatie zich goed ontwikkelt en dat ze hem kunnen registreren, maar tot op heden is de entourage van Williams niet overtuigd. FC Barcelona is zeer ontevreden met de houding van kamp-Williams.

Athletic Club blijft daarnaast ook druk uitoefenen op La Liga om de registratiecapaciteiten van FC Barcelona scherp in de gaten te blijven houden. De club uit Bilbao hoopt dat Williams bijtekent, daar ze hem ook een contractaanbod hebben gedaan.

Een club die de situatie nauwlettend in de gaten houdt is Bayern München. De Duitse kampioen ziet in de Spanjaard de ideale vervanger van de naar Galatasaray vertrokken Leroy Sané en is eveneens bereid om de afkoopsom van 55 miljoen euro te betalen.