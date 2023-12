FC Barcelona heeft veel spijt van koopoptie en wil speler direct terugkopen

FC Barcelona wil Chadi Riad terugkopen van Real Betis, zo meldt Fabrizio Romano dinsdag. De twintigjarige centrumverdediger werd afgelopen transferzomer op huurbasis bij los Béticos gestald en de club heeft bovendien een koopoptie bedongen. Barcelona heeft nu veel spijt van het accepteren van de koopoptie en wil Riad zo spoedig mogelijk terughalen.

De betrokken clubs spraken tijdens het overeenkomen van de huurdeal een opvallende constructie af. Waar Betis een koopoptie wist te bedingen, ging Barça alleen akkoord als er ook een terugkoopclausule zou worden opgenomen.

Riad begon als wisselspeler bij de Andalusische formatie, maar sinds eind september is de stopper een onomstreden basiskracht onder trainer Manuel Pellegrini. Zijn prestaties zijn opgevallen bij Xavi, die hem graag terug wil halen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Betis is logischerwijs erg gehecht geraakt aan Riad en zal zijn koopoptie naar alle waarschijnlijkheid gaan lichten aan het einde van het huidige seizoen.

Barça wil na de activatie van de koopoptie zo snel mogelijk de terugkoopclausule ter waarde van zeven miljoen euro activeren. De winst van Betis zal in principe beperkt zijn, omdat de waarde van de koopoptie en de terugkoopclausule niet ver uit elkaar liggen.

Toch is er op termijn winstpotentie voor Betis, want de club heeft ook een doorverkooppercentage bedongen in het geval dat Barcelona de koopoptie zou lichten. De Andalusiërs krijgen vijftig procent van het transferbedrag dat los Azulgrana opstrijken bij een toekomstige verkoop.

Tot dusver kreeg Riad in LaLiga twaalf basisplekken van Pellegrini en mocht hij tweemaal als invaller binnen de lijnen komen. Vijf keer werd de nul gehouden in duels dat Riad in actie kwam. De centrale verdediger speelde zich eveneens in de kijker van de nationale ploeg van Marokko, waar hij twee keer zonder speelminuten bij de selectie zat.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties