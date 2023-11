‘FC Barcelona handelt snel na blessure Gavi en krijgt er extra optie bij’

Vrijdag, 24 november 2023 om 10:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:26

Het heeft er alle schijn van dat FC Barcelona in januari al de beschikking krijgt over Vitor Roque, melden Spaanse media. De aanvaller van Club Athlético Paranaense zou komende zomer pas de gang naar de Catalaanse grootmacht maken, maar wordt door de blessure van Gavi eerder ingevlogen. Barcelona heeft toestemming gekregen van LaLiga om Roque in te schrijven.

Door de lange afwezigheid van Gavi - de middenvelder liep een zware blessure op tijdens het EK-kwalificatieduel van Spanje met Georgië - werd Barcelona genoodzaakt om snel te schakelen. Spaanse media schrijven dat het gelukt is om de middenvelder uit te schrijven voor de rest van het seizoen, wat ruimte vrijmaakt voor een nieuwe naam.

Hoewel de technische staf van Barcelona de komst van een middenvelder noodzakelijk acht, ziet de technische leiding en het clubbestuur Roque liever komen. Met de terugkeer van Pedri en Frenkie de Jong en het doorschuiven van jeugdspelers verwacht men de afwezigheid van Gavi voldoende op te vangen op het middenveld.

De optie om een nieuwe middenvelder aan te trekken zou afhankelijk zijn van een garantstelling van Barça Studios van veertig miljoen euro. Ook weet de club niet wat er vrijkomt op de markt.

Barcelona laat het niet aan die onzekerheid over en heeft zijn besluit al genomen met het oog op de winterwindow. Het oorspronkelijke idee was om Roque eerst een half jaar uit te lenen aan zijn huidige club Athlético Paranaense, maar daar ziet de club nu vanaf.

De regels van LaLiga staan Barcelona toe om de Braziliaanse aanvaller over te nemen voor tachtig procent van de kosten die vrijkomen door de langdurige blessure van Gavi. Laatstgenoemde zal worden uitgeschreven bij LaLiga totdat hij fit genoeg is om weer in actie te komen.

Mocht de veertig miljoen euro van Barça Studios alsnog komen, dan wordt niet uitgesloten dat er alsnog een extra middenvelder komt. Voorwaarde is wel dat het een directe versterking is die het elftal meteen beter maakt.

Roque tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2030 en zou in eerste instantie fungeren als back-up voor centrumspits Robert Lewandowski. De Braziliaan is veelzijdig en kan daarnaast ook op de flanken uit de voeten. Hij staat te boek als een van de grootste talenten van Zuid-Amerika en debuteerde in maart al voor het Braziliaanse elftal.