FC Barcelona heeft in de blessuretijd een overwinning uit handen gegeven tegen Atlético Madrid in de heenwedstrijd van de Copa del Rey: 4-4. Alexander Sørloth werd de matchwinnaar met de late gelijkmaker.

Bij Barça had Hansi Flick een basisplaats ingeruimd voor Frenkie de Jong. Robert Lewandowski begon verrassend genoeg op de bank en zag Ferran Torres zijn plek in de punt innemen.

Bij Atlético Madrid zat doelman Jan Oblak op de bank. Reservekeeper Juan Musso kreeg de voorkeur van Diego Simeone tussen de palen. Simeone zag vanaf de bank hoe zijn ploeg al na 43 seconden op voorsprong kwam. Een kort genomen corner werd bij de tweede paal binnengewerkt door Julián Álvarez: 0-1.

De Madrilenen konden na vijf minuten opnieuw juichen. Een zwakke pass van Jules Koundé werd onderschept door Álvarez, die er als een speer vandoor ging. Omringd door drie Barça-spelers hield de Argentijn knap het overzicht om Antoine Griezmann te bereiken. De Fransman kapte vervolgens Alejandro Balde uit en zag zijn inzet via doelman Wojciech Szczęsny tegen het net gaan: 0-2

Na ruim twintig minuten spelen deed Barcelona wat terug. Koundé maakte zijn fout goed met een scherpe lage voorzet die door Pedri hard tegen de touwen werd geschoten: 1-2. Direct daarna kopte Pau Cubarsi de Catalanen langszij met een kopbal uit een corner: 2-2.

Nadat een poging van Torres nog net van de lijn werd gehaald, sloeg Barcelona opnieuw toe uit een corner. Deze keer was Iñigo Martínez het eindstation: 3-2.

Waar Barça dominanter werd na rust, was het Atlético dat op weg leek naar de gelijkmaker. Invaller Ángel Correa stuurde Alexander Sørloth weg, die de bal goed breed legde op de vrijstaande Marcos Llorente. Door het doelpunt van de Spanjaard ging echter een streep wegens buitenspel.

In de slotfase glipte Lamine Yamal weer eens erlangs aan de rechterkant. De voorzet van het toptalent werd afgemaakt door Lewandowski: 4-2. Llorente bracht met de 4-3 de spanning terug in de wedstrijd. In de blessuretijd brak Atleti eruit met drie man en liet Sørloth het uitvak ontploffen. De return staat gepland in april.