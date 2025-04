FC Barcelona verslaat Real Madrid en is winnaar van Copa del Rey

FC Barcelona heeft beslag gelegd op de Copa del Rey. De Catalanen wonnen in de bekerfinale die een verlenging nodig had met 3-2 van Real Madrid. Jules Koundé was in de 116e minuut de grote held van Barcelona met de winnende goal.

Er was al na tien minuten tegenslag voor Real Madrid. Ferland Mendy bleef na een duel op de grond zitten en moest noodgedwongen naar de kant. Carlo Ancelotti ontving halverwege de eerste helft geel van de veelbesproken arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea wegens hevig protesteren.

Barcelona was toen via Lamine Yamal en Jules Koundé dicht bij de openingstreffer geweest. Het werd na 28 minuten alsnog 1-0 via Pedri, die van achttien meter keihard raak schoot langs de kansloze Thibaut Courtois in de bovenhoek. Real Madrid leek snel op 1-1 te komen, maar Jude Bellingham scoorde in buitenspelpositie.

De Catalanen baalden toen een kopbal van Ferran Torres uit een hoekschop de paal raakte. In blessuretijd gaf De Burgos Bengoetxea een strafschop aan Real Madrid, die al snel werd geannuleerd. Vinícius Júnior stond volgens de assistent-scheidsrechter kort daarvoor buitenspel.

Ancelotti greep halverwege in en bracht Kylian Mbappé binnen de lijnen, als vervanger van Rodrygo. Geen wissels bij Barcelona, dat met een minieme voorsprong aan de tweede helft begon in Sevilla. Real Madrid begon sterk en zag Vinícius tot twee keer worden gestuit door de alerte Wojciech Szczesny.

Real Madrid drong steeds meer aan en Barcelona had moeite om de sterspelers van de aartsrivaal in toom te houden. Het zorgde voor een zeer levendig voetbalgevecht tussen de meest vooraanstaande clubs uit Spanje.

Frenkie de Jong ontving met nog twintig minuten te gaan geel voor het neerhalen van Mbappé. Real Madrid schreeuwde om rood, maar dat bleef uit omdat de aanvaller niet doorgebroken was. Uit de vrije trap nam Mbappé revanche: de Fransman schoot raak en bracht zijn team op gelijke hoogte.

Real Madrid draaide het enkele minuten later helemaal om: Aurélien Tchouaméni kopte raak uit een corner. Een flinke klap voor Barcelona, dat de rug rechtte en op 2-2 kwam. Torres omspeelde Courtois, die slecht gepositioneerd stond, en tikte binnen. Barcelona leek ver in blessuretijd een penalty te krijgen, maar de VAR oordeelde dat Raphinha te makkelijk naar de grond ging. Hierdoor waren beide grootmachten veroordeeld tot een verlenging.

In de eerste helft van de verlenging vielen geen doelpunten. Kort na het begin van de tweede verlenging scoorde Torres, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Ancelotti bracht nog Endrick voor Antonio Rüdiger, in een poging de strafschoppenserie te voorkomen. Die serie kwam er niet omdat Barcelona in de 116e minuut via Koundé de winnende treffer produceerde.