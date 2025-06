'FC Barcelona brengt transfer in gevaar door bizar verzoek aan Nico Williams'

FC Barcelona heeft volgens Marca een opmerkelijk verzoek neergelegd bij Nico Williams in de hoop zijn komst naar het Camp Nou mogelijk te maken. De Catalaanse grootmacht wil de Spaanse vleugelaanvaller graag overnemen van Athletic Club, maar heeft moeite met het prijskaartje van 62 miljoen euro.

Barcelona heeft al jaren moeite om te voldoen aan de Financial Fair Play-regels in Spanje en hoopt dat Williams zijn club overhaalt tot een betaling in termijnen, maar dat lijkt een kansloze missie.

Athletic is daar glashelder over: de enige manier waarop Williams mag vertrekken, is via het activeren van zijn afkoopclausule, en dan wel in één keer. Een gespreide betaling, zelfs als het om een hoger bedrag zou gaan, wordt bij voorbaat uitgesloten. “Als Nico met dat verhaal bij president Jon Uriarte aankomt, zal hij nul op het rekest krijgen”, klinkt het hard in Bilbao.

Bijzonder pikant is dat het initiatief van FC Barcelona lijkt te zijn om Williams zelf te laten bemiddelen in een poging tot een ‘vriendelijke’ deal. Vanuit het kamp van de aanvaller is echter al doorgelekt dat dit geen goed idee is. Athletic zou zo'n verzoek niet met een ‘portazo’ (klap met de deur) beantwoorden, maar het antwoord blijft desalniettemin een keihard ‘nee’.

Barcelona ziet Williams als dé versterking voor de flanken en hoopt hem in het nieuwe seizoen te laten schitteren in het heropende Camp Nou. De 21-jarige international van Spanje is volgens diverse media, onder wie Fabrizio Romano, al akkoord over een overstap en verkiest Barça boven Champions League-voetbal in San Mamés.

Ondertussen doet Athletic er alles aan om hem te behouden. De Baskische club heeft Williams een verbeterd contract aangeboden waarmee hij de bestbetaalde speler van de selectie zou worden. Tot dusver heeft de aanvaller echter nog geen reactie gegeven, wat de vermoedens versterkt dat hij op een vertrek aanstuurt.

Williams heeft nog een contract tot medio 2027 in Bilbao. Vorige zomer leek hij ook al op weg naar Barcelona, maar toen besloot hij op het laatste moment toch te blijven. De kans dat hij ditmaal wél vertrekt, lijkt groter dan ooit – maar dan zal Barça diep in de buidel moeten tasten. In één keer.