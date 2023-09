FC Barcelona bevestigt: Bojan Krkic keert terug in Catalonië

Woensdag, 13 september 2023 om 13:02 • Lars Capiau • Laatste update: 13:20

Bojan Krkic gaat een bestuurlijke functie bekleden bij FC Barcelona, zo maken de Catalanen woensdagochtend bekend. In het nieuwe Catalaanse bestuursorgaan zal Bojan aan de slag gaan als coördinator op voetbalgebied. Oud-speler Deco is de nieuwe directeur voetbalzaken van los Azulgrana, die overigens bevestigde dat een contractverlenging van Xavi, Alejandro Balde en Lamine Yamal aanstaande is.

In augustus werd Bojan al genoemd om een rol in het bestuur van FC Barcelona te vervullen. Het was toen nog niet bekend in welke hoedanigheid hij precies werkzaam zou worden bij de Catalanen, daar zij de organisatiestructuur van de club aanpasten. Nu is dat dus wel duidelijk: hij wordt coördinator op voetbalgebied.

FC Barcelona's new sporting structure chart presented pic.twitter.com/X8JaZR7Opp — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 13, 2023

Hij zal fungeren als verbindingspersoon tussen het eerste team en de sportieve directie. Bojan gaat werken met Xavi en zal zich voornamelijk bezighouden met de jeugdspelers en de verhuurde spelers. Daarnaast neemt hij plaats in de sportcommissie, waar hij rapporteert aan Deco, vicepresident Rafael Yuste en president Joan Laporta.

Bojan gaf in maart dit jaar te kennen te stoppen met voetballen. Als speler was hij tussen 1999 en 2011 verbonden aan Barcelona, waar hij uiteindelijk 163 wedstrijden in de hoofdmacht zou voetballen. Daarin was de Servische Spanjaard goed voor 41 doelpunten en 19 assists. Bojan stond te boek als een van de grootste talenten van La Masia, maar wist zijn belofte nooit volledig waar te maken. Barça verhuurde Bojan in het seizoen 2013/14 aan Ajax, maar ook in Amsterdam wist de aanvaller niet te imponeren. Namens Ajax kwam hij tot 5 doelpunten en 6 assists in 32 officiële wedstrijden.