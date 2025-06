FC Barcelona betaalt 25 miljoen euro en rondt eerste zomertransfer definitief af

FC Barcelona heeft Joan García officieel binnen, zo maken de Catalanen bekend via de officiële kanalen. De 24-jarige keeper wordt overgenomen van stadgenoot Espanyol, dat door een afkoopclausule in zijn contract 25 miljoen euro ontvangt. García tekent een contract voor zes jaar bij Barça.

De transfer van de Spanjaard hing al enige tijd in de lucht. De overstap leidde tot woede en frustratie bij de fans van Espanyol, de rivaal van Barcelona. Fans brachten twee weken geleden namelijk een ongewenst bezoek aan het geboortedorp van García, Sallent.

Verschillende verkeersborden, muren en andere objecten werden bespoten met offensieve teksten richting de sluitpost. Onder meer ‘rat’ en ‘verrader’ waren veelvoorkomende woorden die met graffiti werden geschreven.

García wordt in de Spaanse media gezien als de uitblinker van Espanyol in het afgelopen seizoen. Hij speelde alle 38 wedstrijden en hield acht keer de nul. Espanyol wist zich te verzekeren van lijfsbehoud in LaLiga met een veertiende plek op de ranglijst.

Wat de rol van García wordt bij Barcelona, is nog even afwachten. De club is namelijk van plan om het aflopende contract van Wojciech Szczęsny met twee jaar te verlengen. Marc-André ter Stegen beschikt daarnaast nog over een doorlopende verbintenis. García wordt daarom mogelijk eerst verhuurd.

De goalie is de eerste zomeraanwinst van Barcelona. De Catalanen maken momenteel ook werk van Nico Williams, die over moet komen van Athletic Club.